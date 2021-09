Guadalajara ante un dilema: no tendrá dónde tirar su basura

Después que el Gobierno del Estado advirtió que no avanzará el proyecto del nuevo vertedero metropolitano en Tala y en breve se realizará el cierre del predio de Los Laureles en El Salto, la ciudad queda en una disyuntiva: a dónde se llevarán la basura.

Esta tarde, autoridades estatales y municipales se reúnen en Casa Jalisco para tratar de resolver el tema de los desechos, particularmente porque cuatro de los cinco municipios metropolitanos, tienen su servicio de basura concesionado con la empresa Caabsa Eagle y ellos dependían de la construcción del nuevo basurero en Tala ante el cierre de Los Laureles. Dichos ayuntamientos son Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que el basurero en Tala no se llevará a cabo debido a la fuerte oposición social y manifestaciones que movilizaron a cientos de habitantes de ese municipio.

Ante dicha situación, sólo queda un vertedero disponible: Picachos, que era operado por el ayuntamiento de Zapopan, único municipio que atendía su propio servicio de recolección.

Picachos, nos es viable como Plan B, señala Lemus

No obstante, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, señala que el vertedero de Picachos no está en capacidad total para atender toda la demanda de basura de la Zona Metropolitana

“Es muy claro que Picachos no tiene la capacidad ¡no la tiene!, de albergar la basura que se genera en los municipios metropolitanos. No tiene la superficie, no tiene las celdas, ni en maquinaria, ni en absolutamente nada. Es decir, descartamos que Picachos pueda servir para todos los municipios metropolitanos. Si acaso, Picachos pudiera servir para dos: Zapopan y Guadalajara”.

Lemus advirtió que el no estaría de acuerdo en entregarle la concesión del vertedero a una empresa particular, en este caso a Caabsa:

“Otra consideración de una concesión para dársela a una empresa, es decir para que Picachos sea operador en una empresa particular, yo en lo personal no estaría de acuerdo”, advirtió Lemus.

Lemus es uno de los principales afectados por esta incertidumbre, pues el 1 de octubre dejará Zapopan para tomar las riendas del ayuntamiento de Guadalajara.

Mal manejo de la basura

La desconfianza hacia la empresa Caabsa nació por los malos manejos documentados en el vertedero de Los Laureles, en el municipio de El Salto. En este punto se detectaron deficiencias en el confinamiento de residuos o el trato que se le da a los lixiviados.

Las descargas de aguas negras a las cuencas de la zona, ha sido motivo de enfermedades en poblaciones cercanas. Entre dichas comunidades está la cabecera municipal de El Salto, Juanacatlán, Tololotlán y Puente Grande.

Se espera que en próximas horas pueda informarse los acuerdos que se tomen en Casa Jalisco sobre el tema de la basura.

Basurero de Los Laureles, con residuos a cielo abierto cuando tenía que estar sepultada. FOTO: Publimetro Guadalajara