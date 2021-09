40 minutos, el tiempo que quedaron usuarios atrapados en Cablebús durante sismo

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se está revisando lo que ocurrió este martes durante el sismo en el Cablebús de la Línea 2, pues al fallar la planta de emergencia se quedaron usuarios atrapados durante 40 minutos en las cabinas.

Indicó que de encontrarse anomalía habrá sanción contra la empresa que actualmente está operando dicha Línea.

Sheinbaum Pardo reconoció que los usuarios que quedaron atrapados en las cabinas pasaron un momento difícil y agradeció por su comportamiento.

“Se están revisando todas las plantas de emergencia para que no pueda… no ocurra una situación de este tipo, pues, que no tuvo riesgo –digamos–, pero sí representó una situación de… pues, de angustia para la gente que estaba en las cabinas”, añadió.