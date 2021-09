Patricia Aguirre, ex encargada de turismo en NL, acusa violencia política

La ex directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, Patricia Aguirre, dejó atrás las acusaciones en su contra durante el gobierno del ex gobernador Rodrigo Medina. La ex titular del ramo turístico del estado destacó su papel para lograr igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la política de Nuevo León y acusó que fue víctima de violencia política.

“Las mujeres ser impulsoras de otras mujeres. Tener en nuestra agenda seguir ganando batallas contra el machismo, la desigualdad y la violencia en cualquiera de sus presentaciones contra la mujer”, refirió.

Tras ser acusada y salir absuelta por la Fiscalía Anticorrupción del estado, destacó que ha salido adelante pese a todas las dificultades. Y, por su participación y su relevante rol, fue víctima de violencia política.

“Yo he sido violentada políticamente, he sido blanco de luchas de terceros y de la venganza de los hombres”.

Patricio Aguirre subrayó cómo deben vivir las mujeres, sin luchar diariamente para que se les garanticen las condiciones de bienestar y equidad en diferentes ámbitos.

“Las mujeres debemos vivir en un país donde no tengamos que librar batallas, donde todo se dé natural porque así debe ser, pero mientras tanto sigamos levantando la voz y luchando para lograrlo”, concluyó.

