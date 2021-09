¡No lo hagas! ‘Lomitos’ y ‘michis’ sufren problemas de salud por pirotecnia en festejos patrios

Los festejos por el Día de Independencia representan un auténtico infierno para perros, gatos, canarios y otros animales de compañía. La acostumbrada quema de pirotecnia ‘divierte’ a algunos, pero, para las mascotas, significa la presencia de malestares que ponen en riesgo su salud y su vida.

Los esfuerzos, sobre todo de los amos, para que las personas y los propios gobiernos no usen fuegos artificiales después del Grito de Independencia, se repiten todos los años. No obstante, las súplicas que incluso autoridades han retomado, no se escuchan y provocan en ‘lomitos’ y ‘michis’ estrés, ansiedad, taquicardias y crisis nerviosas.

Además, otro de los principales efectos de los ‘cuetes’ es la afectación en el oído de las mascotas. La sensibilidad de su audición es mayor que la del ser humano, por lo cual el daño puede resultar imperceptible para los amos. Sin embargo, perros, gatos y otros animales pueden tener pérdida parcial o total de la audición por exponerse a la pirotecnia.

De esta forma, las autoridades municipales, estatales y federales han llamado a evitar los fuegos artificiales para los festejos patrios. A través de anuncios en redes sociales, señalaron las consecuencias de su quema en el Día de la Independencia y exhortaron a celebrar de forma responsable.

¡Los Michis y los lomitos 🐾 quieren celebrar este mes patrio 🇲🇽 pero #SinPirotecnia! Cuídalos y cuida la #CalidadDelAire, ¡NO quemes pirotecnia! ❌💥 pic.twitter.com/HMgs5FnM7A — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) September 15, 2021

¿Cómo cuidar a mi mascota ante los fuegos artificiales?

Lo ideal es que no se utilicen para festejar este 15 de septiembre; sin embargo, existen varias recomendaciones para calmar el estrés en perros y gatos. La primera de ellas, en ‘lomitos’, es realizarles un envoltorio con una venda, el cual se llama Método Tellington. Consiste en cruzarla desde el pecho hasta el lomo para brindarle seguridad al canino en las detonaciones de la pirotecnia.

Otra de las alternativas es dar un tranquilizante a perros o gatos para controlar los nervios. No obstante, siempre debe ser mediante la asesoría o prescripción de un médico veterinario, pues puede tener efectos secundarios.

Por último, es recomendable jugar con tu perro o gato mientras se escuchan los fuegos artificiales a fin de distraerlo. Además, darle algún juguete y permitir que se mueva de forma libre en los espacios de su hogar.

