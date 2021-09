Andrés Atayde busca refrendar la presidencia del PAN en CDMX y presenta su registro

La próxima dirigencia de Acción Nacional construirá la unidad indispensable para ir por más en 2024, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, luego de solicitar su registro como candidato a la Presidencia 2021-2024 ante la Comisión Organizadora Electoral del PAN en la Ciudad de México.

En un mensaje transmitido en redes sociales, Atayde Rubiolo acompañado por Paty Báez, ex diputada local y candidata a la Secretaría General, y las y los integrantes de su planilla, sostuvo que la unidad y la organización serán los ejes de la nueva dirigencia para convertirse en la auténtica opción para gobernar la CDMX.

“La unidad no se impone, la unidad se construye. La unidad se teje, de uno en uno. Con apertura, con autocrítica y con vocación por el debate y la deliberación intrapartidistas.”

Hoy pido licencia como Presidente del @PAN_CDMX .



Muchas gracias por su apoyo y su confianza. También por las críticas y las sugerencias.



Espero no haberles fallado. Me han permitido vivir la mejor experiencia política de mi vida.



En unidad, vamos por más. pic.twitter.com/CxNpvNIVif — Andrés Atayde (@AAtaydeR) September 15, 2021

Ante Mario Sánchez, presidente de la Comisión Organizadora Electoral, advirtió que la misión de la nueva dirigencia será consolidar al PAN en CDMX como una oposición responsable y disruptiva, que acompañe las estrategias gubernamentales y legislativas que garanticen el bien común, el bien compartido y por supuesto, convengan a las y los capitalinos.

Foto: Cortesía

“No podemos criticar centralización y autoritarismo, con autoridad moral, si caemos en lo mismo. Si no nos escuchamos, si no nos criticamos y si no incluimos. Que esto, en efecto, se nos haga costumbre. La comunidad capitalina hoy nos ve. Hoy nos cree un poco más. No hay margen de error. Para tener credibilidad, debemos actuar en consecuencia en nuestra vida interna”, aseveró.

Con el respaldo de líderes partidistas, legisladores y alcaldes electos, como Jorge Romero, Mauricio Tabe, Lía Limón, Andrián Rubalcava, Xóchitl Gálvez, Luis Mendoza, Diana Lara, Héctor Barrera, Ana Villagrán, Luis Chávez, Raúl Torres, Gaby Salido, Ricardo Rubio, Jimena Guillén, Luisa Gutiérrez, Daniela Álvarez, Evelyn Vicenteño, entre otros; Andrés Atayde reconoció que su proyecto tiene la vista puesta en el presente pero sobre todo, en el futuro.

“Vengo con mucha alegría, con harto compromiso y con amor inconmensurable por mi ciudad y por mi partido. Y vengo también, con la satisfacción del deber cumplido:

Duplicamos la votación; pasamos del 13 a casi el 27%; obtuvimos triunfos en Alcaldías y aportamos al triunfo de otras Alcaldías hermanas; pasamos de 11 a 17 diputaciones locales y de 2 a 13 diputados federales, además de estar muy bien representados por el Coordinador y también pasamos de 28 a 36 concejalías”.

Por eso “es que para mí, volver a pedir su voto de confianza, tiene que ver con buenos resultados pero también con el amor que siento a mi ciudad y mi partido. Mi compromiso es trabajar 24/7 para que ese sueño que tenemos que es despachar en el gobierno de la ciudad, se haga realidad”.

En la sede del PAN capitalino, anunció que la nueva dirigencia refrendará su compromiso con la equidad de género al integrarse de 9 personas. 5 mujeres y 4 hombres: Paty Báez, como Secretaria General; Mario Raphael De Cárcer; Roberto Colín; Laura Becerril; Oliva Rincón; Marte Ruiz; Celina Saavedra; Mónica Bárcenas.

“Es una planilla con representación política, con liderazgo y con una sola meta: trabajar sin descanso, con humildad y con inteligencia para entregarle desde nuestra trinchera, las mejores condiciones posibles a la oposición en su conjunto para ganar la jefatura de gobierno en el 2024 depende de todas y de todos nosotros. Por eso, no perdamos el tiempo: ¡En unidad, vamos por más!”

Foto: Cortesía

La solicitud de registro para la candidatura a la Presidencia del PAN CDMX fue recibida por la Comisión Organizadora Electoral del PAN encabezada por su Presidente Mario Sánchez, e integrada por Nidia Martínez, Iram Álvarez, Ambar Reyez, Talía Rincón y Guillermo Torres.

Te puede interesar