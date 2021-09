Informalidad se apodera del mercado laboral en México

La informalidad literalmente se apoderó del mercado laboral en México; y su dominio llegó a tal grado que, por cada empleo formal nuevo, se generan nueve espacios en la también llamada economía subterránea, informó el Inegi.

El Instituto Nacional de Estadística (Inegi) reportó que julio de 2021 se crearon un millón 324 mil 296 puestos de trabajo en todo el país; de los cuales 98.33% son informales y, apenas, 1.66% pertenecen a la formalidad.

Precisó que, en el mes de referencia, el país registró la apertura de un millón 302 mil 220 plazas subterráneas; ubicadas en negocios, puestos ambulantes, y entidades de gobierno que no dan contratos, no ofrecen prestaciones y no pagan impuestos.

Mientras que del lado de la formalidad apenas fueron contabilizados 220 mil empleos; con una tasa de crecimiento mensual de 0.09%, que es 47 veces inferior al repunte –de 4.2%- observado en la informalidad, entre junio y julio pasados.

Lo anterior implicó que la informalidad, no sólo se convirtiera en el refugio de quienes no encuentran una opción de empleo formal, sino en un motor laboral que –en julio de 2021- generó mil 808 ocupaciones cada hora; con un promedio de 30 plazas por minuto.

Impactos de la informalidad

A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Inegi indicó que la informalidad en México alcanzó 56.4% de la fuerza laboral; contra 43.62% que aglutinó la formalidad al cierre del séptimo mes del año.

Preció que, de acuerdo a dichas cifras, en el país existen 31.8 millones de personas que se desempeñan en actividades económicas que no contribuyen a los ingresos del país; que no pagan ISR, IVA, pensiones y cuotas sociales.

En tanto que, sólo 24.6 millones de mexicanas y mexicanos laboran en empresas que cumplen con los derechos y obligaciones que marca la ley; que cuentan con IMSS o ISSSTE, Infonavit o Fovissste, fondo para el retiro y que pagan impuestos.

Regulación al comercio informal

La senadora de Morena, Soledad Luévano, presentó una iniciativa, para crear de la Ley de Fomento del Comercio Informal; cuyo texto propone:

Abrir un nuevo régimen de incorporación fiscal, que permita regular dicha actividad; además de otorgar “tarifas más accesibles” para inscribir a sus empleados al IMSS y ofrecer “alquileres económicos” a los comerciantes. En la actualidad el SAT opera el RIF (Régimen de Incorporación Fiscal), que desde 2014 permite que los pequeños negocios se formalicen. Ello, cambio de una condonación de 100% de impuestos en el primer año; con una reducción anual 10% en las condonaciones; hasta que en la anualidad 11 se paga la totalidad del ISR causado. Aplicar multas de “500 a 1000 cuotas de salario diario real vigente en el estado; donde se sancionará a todos y cada uno de los comerciantes que NO se encuentren debidamente inscritos en el –nuevo- régimen fiscal”. De acuerdo al salario mínimo vigente de 141.70 pesos diarios, las sanciones alcanzarían hasta 141 mil 700 pesos para cada infractor; aunque en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el minisalario es de 213.39 pesos, las multas se dispararían hasta 213 mil 390 pesos.

