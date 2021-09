¿Los bitcoins son viables financieramente?

Los bitcoins han enfrentado una etapa difícil desde principios de septiembre de 2021, luego de que su precio disminuyera hasta 16% tras su adopción como moneda legal en El Salvador.

Sin embargo, pese a ciertas dificultades y volatilidad, los bitcoins se mantienen como una opción muy popular para invertir, debido a la rentabilidad que ofrece.

“Los bajos tipos de interés récord y los rendimientos casi negativos de las clases de activos tradicionales han hecho que los inversores se lancen a la caza de la rentabilidad (a través de los bitcoins)”, dice a Metro Gavin Brown, profesor asociado de Tecnología Financiera en la Universidad de Liverpool, donde dirige FinTech.

“(Los bitcoins ofrecen) un suministro fijo, a diferencia de la creciente dependencia de la flexibilización cuantitativa caracterizada por las monedas fiduciarias y las políticas monetarias de los gobiernos”, añadió Gavin Brown.

Pese a esta enorme popularidad y a las ventajas que ofrecen, estas criptomonedas presentan al menos dos problemas estructurales que aún no les permiten funcionar como el dinero fiduciario, que es el que se usa en casi todo el mundo.

Problemas estructurales del bitcoin

Por un lado, estas monedas digitales aún no son un medio de pago aceptado en la mayor parte de la economía mundial; es decir, no puedes pagar con ellas en la mayoría de los comercios.

Además, carecen de confianza financiera, debido que no tienen el respaldo de algún país o un banco central, ni se derivan de otros activos que respalden su valor.

“Una moneda es lo que otra persona acepta como pago. El respaldo de un país o de un banco central fomenta la confianza y favorece una mayor aceptación. Pero los países no apoyan en general formas anónimas de moneda que se utilizan para evitar la supervisión”, explicó a Metro Alistair Milne, profesor de Economía Financiera de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Loughborough.

Superar retos

Así, los bitcoins y las demás criptomonedas tendrían que superar estos dos problemas estructurales para poder convertirse en el dinero del futuro al que aspiran ser, porque ahora, de acuerdo con los economistas, solo funcionan para un pequeño nicho y para algunas transacciones.

“Como moneda, sólo vale la pena mantenerla a corto plazo para ejecutar un pago”, concluyó Alistair Milne.

“La criptomoneda sigue siendo una inversión de alto riesgo pero potencialmente de alto rendimiento. Los inversores deben ser conscientes de ello y deben investigar y leer a fondo antes de tomar una decisión final”.

Gavin Brown, profesor asociado de Tecnología Financiera en la Universidad de Liverpool, donde dirige FinTech.

18.82

millones de bitcoins están en circulación en el mundo actualmente

Bitcoins

Desafíos que tienen que superar los bitcoins

Gavin Brown explica las mejoras que deberían presentar los bitcoins

-El bitcoin necesita una mejor aceptación regulatoria.

-Tener una mejor huella de carbono, ahora es muy contaminante.

-Debe mejorar su capacidad para albergar un mayor número de transacciones por segundo (TPS) para lo que actualmente es extremadamente pobre.

ENTREVISTA

Alistair Milne

profesor de Economía Financiera de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Loughborough

P: Hay una gran popularidad de los bitcoins, pero ¿puede considerarse una moneda segura?

–No es segura en absoluto. Tiene grandes riesgos. Si pierdes las “claves privadas” necesarias para acceder a tus BTC (las existencias de bitcoins) habrás perdido tu dinero. Si compartes las claves privadas con otros, por ejemplo, en los intercambios, corres el riesgo de perder el dinero por hackeo. El precio fluctúa enormemente. Hay “carteras” de buena reputación, como Coinbase, que tienen una buena reputación para cuidar de tus BTC y mantenerlos a salvo. Pero esto no elimina la exposición a las fluctuaciones del precio.

P: Económicamente hablando, ¿pueden considerarse los bitcoins una moneda viable?

–Los bitcoins tiene algunos usos específicos como moneda: compra y transferencia de dinero anónimas que evitan impuestos, sanciones, controles de divisas, detección por parte de las autoridades policiales, etc. Así que es viable, al menos de momento, en estas aplicaciones.

El Salvador está tratando de fomentar una aplicación más, como una forma de dinero móvil que puede ser utilizada por los ciudadanos sin cuentas bancarias, no muy diferente a M-Pesa en África Oriental; pero hay problemas prácticos sustanciales, no está claro todavía que esto vaya a funcionar o por qué no acaban de construir su propio dinero móvil sin conexión a bitcoins.

P: ¿Recomendarías a los usuarios de Metro invertir en bitcoins?

–No. Comprar bitcoins para obtener un rendimiento financiero es un juego de azar, no una inversión.

Mi expectativa es que el bitcoin será sustituido en las transacciones anónimas por otras criptodivisas mejores (en parte porque no es completamente anónima, también por sus altos costes de transacción). Así que espero que a largo plazo su valor tienda lentamente a cero (con altibajos) a medida que caiga en desgracia. Tal vez sea posible ganar dinero anticipando lo que lo sustituya, pero también es probable que provoque pérdidas. No es una forma de aumentar su pensión.

Pero si ha estudiado la forma, y quiere apostar algunas pequeñas sumas en bitcoin u otras criptodivisas en lugar de en las carreras de caballos, adelante.

Otras opciones de inversión diferente a los bitcoins

Según Alistair Milne, profesor de Economía Financiera de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de Loughborough:

-No hay un almuerzo gratis, o una ruta rápida para el éxito de la inversión. Si quieres tener un nivel de vida aceptable en la jubilación, tienes que invertir el equivalente a alrededor del 20% de tus ingresos durante más de 30 años. (es más difícil que en el pasado porque los rendimientos de las inversiones son mucho más bajos).

-La evidencia es clara, para obtener los mejores rendimientos, a menos que sea un conocedor del mercado que pueda gestionar los riesgos y rendimientos asociados, evite la negociación activa frecuente y las grandes exposiciones individuales. Los vehículos diversificados pasivos, como los fondos negociados en bolsa, son los mejores para la mayoría de nosotros.

-Para obtener mejores rendimientos a largo plazo con cierto riesgo adicional, es sensato tener una parte de su cartera en inversiones de mayor riesgo orientadas a la tecnología y (más difícil para los inversores minoristas) en inversiones de capital privado.

No hay “opciones de inversión innovadoras” que eviten estos fundamentos de inversión.