Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de este fin de semana todo lo que te depara en cuestión de salud, dinero y amor, además de tus números de la suerte.

Aries

Fin de semana de dolores de cabeza por cuestiones que están fuera de tu control, recuerda que el estrés puede desencadenar otros problemas de salud, así que acude con tu médico. Los horóscopos te dicen que los Aries suelen tener energía muy baja por las preocupaciones, por eso te recomiendo que el domingo te pongas agua bendita en la nuca después de bañarte para cortarte todo lo negativo que puedas traer. Te llega un dinero que no esperabas y te pagan una deuda del pasado, así que procura ahorrar para el futuro. Fin de semana de mucho trabajo y ponerte al corriente con todos tus papeles importantes. Cuídate de no platicar de más tus planes, no todos son tus amigos y menos en el trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 8 y 23. Un amor del signo de Capricornio, Acuario o Leo te buscará para hablarte de compromiso formal.

Tauro

Viernes mágico para tu signo, recuerda que tu número de la suerte es el 24 y en este día tendrás varias sorpresas que te harán muy feliz. Las energías se van a alinear para atraer sorpresas económicas y cambios positivos de trabajo. Trata de hacer tus pagos a tiempo y no atraer preocupaciones. Sales de viaje este sábado y va a ser muy relajante. Sigue con tu rutina de ejercicio y empezar la dieta para bajar esos kilos de más. Te busca un amor del signo de Acuario y Escorpión que va a querer volver, piénsalo muy bien antes de tomar cualquier decisión y no apresurarte a regresar solo porque te sientes solo, dale tiempo al tiempo. Domingo de estar analizando lo que debes hacer para progresar lo más que puedas y administrar más tu tiempo. Sabrás de una boda familiar. Tus números de la suerte son 4 y 6.

Géminis

Pones en orden todos tus pendientes de trabajo o escuela, recuerda que eres muy tardado para tus tareas y a veces no te alcanza el tiempo, así que trata de ser más administrado en tu vida profesional y no dejar los pendientes para después. Te llega una invitación irte a cenar con tus amigos, solo trata de cuidarte de no tomar mucho alcohol ni comer demasiado para que no te de cruda moral. Cuídate de los fraudes con tu tarjeta de crédito, úsala únicamente para lo necesario para evitar sorpresas. Te sale un compromiso laboral el sábado. En cuestión de tu pareja tendrás algunas discusiones; si sientes que ya no se quieren es mejor hablar claro y mejor darse un tiempo antes de que se hagan más daño. Los horóscopos te dicen que el Géminis a veces sabotea su propia felicidad, así que relájate. Tus números de la suerte son 3 y 14.

Cáncer

Viernes de estar con muchas buenas noticias sobre tu trabajo, recuerda que está comenzando tu buena racha de suerte y por eso debes de aprovechar esta corriente de energía positiva. Pero trata de no platicarlo para que no te envidien y se te puedan cebar tus planes. En cuestión de pareja seguirás muy enamorado y eso te hará pensar en ya formar un hogar. Para los Cáncer que están solteros les vendrá un amor fugaz, pero muy apasionado. Cuídate de dolores de estomago, recuerda que es uno de tus puntos débiles y debes visitar a tu médico. Un familiar te pide dinero prestado para solucionar un problema de una deuda. Tomas un curso de fin de semana de esoterismo o algo relacionado a lo místico, recuerda que tu signo domina las ciencias ocultas. Los horóscopos te dicen que tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 14 y 30.

Leo

Nunca te des por vencido, recuerda que tu signo es es león de la selva y eso te ayuda a tener más fuerza interior para poder lograr todo lo que te propones. Recuerda nunca mezclar tu relación amorosa con el ambienta laboral, eso puede afectar en los dos ámbitos. Te llega la propuesta de dar clases, aprovecha esta oportunidad para explotar ese don que tienes para ayudar a los demás y compartir tus conocimientos. Realizas varias compras para cambiarte el look y renovarte. Ten en cuenta que no todo en la vida es trabajo y que necesitas tiempo para divertirte con tus amigos y pasar más tiempo con tu familia, eso te servirá para estar más en paz con todo lo que te rodea. Tu día mágico va a ser el sábado con los números 19 y 24. Usa más el color rojo fuerte, eso te ayudará a tener más abundancia.

Virgo

La conciliación es lo más adecuado en este momento en lo laboral y lo personal, recuerda que a veces tu signo se llena de pensamientos negativos y no sabe como remediar la situación. Por eso en este fin de semana pon en orden tus prioridades y trata de pedir una disculpa a quien se lo merece y conciliar para vivir en paz. Recuerda que en la lucha de poderes y egos nadie sale ganando, así que aprende a ser más tolerante. Te llega un amor nuevo que te va a dar más emociones en tu vida. Tus signos más compatibles son Aries y Géminis. Recibes un dinero extra por parte de una deuda del pasado. Arreglas tu casa este fin de semana para sentirte más a gusto en tu hogar. Los horóscopos te dicen que tu día mágico va a ser el viernes con los números 20 y 29, juégalos en la lotería. Usa más el color naranja para tener más abundancia.

Libra

Llegó el momento para que madures, cambia radicalmente todo lo que te rodea y busca nuevos horizontes en lo laboral y personal; sal de tu zona de confort y enfrenta distintos retos. La tendencia de tu signo es permanecer estático, por eso debes moverte a las energías positivas y verás que mejores cosas vendrán a tu vida. Cuida tu salud, sobre todo en el intestino, trata de llevar una dieta saludable y hacer ejercicio. Tramitas tu pasaporte o documentos para viajar. Aprende a quererte primero antes de pretender estar con alguien, recuerda que la relación de pareja es de dos, así que no des tanto desde el principio de la relación. Los horóscopos te dicen que tu día de la suerte será el domingo con los números 37 y 70, y trata de usar los colores azul y blanco para estimular la suerte. Muda a otro banco tus ahorros para que puedan crecer.

Escorpión

Tendrás mucho trabajo este viernes y habrá movimientos en los puestos de tu empresa, así que trata de mantenerte al margen de cualquier situación complicada. Recibes un dinero extra por la venta de una propiedad, recuerda que tu signo es muy gastador y le gusta verse bien, así que trata de controlar tus gastos y empieza a ahorrar para tu futuro. Este fin de semana te pondrás al día con asuntos personales como tu título o pasaporte. Te busca un amor del pasado para aclarar cómo quedó la relación, pero es mejor que no regresen. Este sábado tomas un curso. Ten cuidado con tus amigos, trata de no platicarles tus asuntos personales porque a algunos les gusta meterse contigo. Piensas en hacerte una cirugía plástica, trata de hacértela y te irá de lo mejor. Tus números de la suerte este domingo serán 50 y 97.

Sagitario

Se avecina un cambio extraordinario en tu vida laboral, por fin llega eso que tanto deseas como un puesto de mayor jerarquía y responsabilidad, pero recuerda que tu signo es de fuego y por eso eres muy intenso en todo lo que realizas, lo cual te puede causar enfermedades, así que relájate y analiza todo lo bueno que te llegue. A veces la mayor envidia y egoísmo es de la persona que tienes a un lado, por eso debes aprender a no platicar tus planes para que no te llenes de malas energías. Cuídate de problemas de riñón, debes tomar más líquidos. Respecto al amor, estarás muy estable con tu pareja, pero no descuides tu relación. Los horóscopos te dicen que tu día mágico será el sábado con los números 06 y 50, usa más los colores azul y blanco para estimular tu buena suerte. Te buscan para invitarte a una campaña comercial en marketing.

Capricornio

Manejarás dos palabras en estos días, que son fortaleza y agradecimiento. A veces tomas decisiones arrebatadas que mueven tu centro de bienestar, así que trata de utilizar tus palabras estos días y todo te saldrá de lo mejor. Te pones al corriente con pagos de colegiatura y deudas. Un amor se quedó muy dolido contigo, arregla las cosas de la mejor manera para que no cargues con sentimientos de culpa. Eres territorial, casi nunca dejas a tus parejas a pesar de que ya no se vean. Realizas un viaje imprevisto que no resultará como lo planeaste, pero trata de sacar lo mejor de todo en su momento. Los horóscopos te dicen que tu día mágico será el viernes con los números 27 y 30, y usa los colores amarillo intenso y el blanco para estimular la suerte en tu vida. Ten cuidado con infecciones de piel. Sigue en popa el amor que vives ahora.

Acuario

Saldrás de viaje este fin de semana y te darás un tiempo para ti, ten en cuenta que son tiempos de crecer espiritualmente y el estar en contacto con el mar y la naturaleza te ayudará a equilibrar tu ser interior. Evita guardar rencores y recuerda que la vida es impredecible, hay días buenos y otros no tanto, así que trata que todo lo positivo se quede. Tu signo es muy carismático y eso hace que todo mundo te busque para que convivas, pero trata de no confundir la amistad con el amor. En el amor estarás de lo mejor con tu pareja y seguirán muy enamorados. Eres bueno para hacer dinero, pero debes mejorar tu administración. Los horóscopos te dicen que el domingo será de convivencia familiar y te invitan a una carne asada, pero cuídate de dolores de estómago, evita consumir tanto alcohol y picante. Tus números de la suerte son 01 y 17.

Piscis

El universo conspira a tu favor y la suerte te sonríe; no te detengas, es tu tiempo de cosechar triunfos, sólo trata de quitarte miedos interiores para que puedas demostrarle a todos de lo que eres capaz. Te ofrecen la firma de un contrato nuevo, analízalo bien y pide las ganancias que te mereces. Con tu pareja el amor sigue, pero a veces te sientes estancado, así que trata de darle a esa relación de pareja más emociones como salir de viaje y estar un tiempo juntos. Los horóscopos te dicen que el viernes será mágico para tu signo, te llegará un dinero por la lotería con los números 08 y 77, y usa más los colores azul y rojo fuerte para estimular la abundancia. Recuerda estar siempre alerta y no te confíes de nada y nadie, tú tienes el poder de solucionar tus problemas. Evita involucrarte en chismes en el trabajo, mantén distancia.