4 de cada 10 mujeres se informa sobre inseguridad en Facebook

En México, casi 15 millones de mujeres mayores de 18 años se han sentido inseguras en el país, y de ellas, 41.5% lee noticias sobre actos violentos en Facebook.

Durante el primer trimestre del año, 6.2 millones de mexicanas recurrieron a la red social de Mark Zuckerberg para consultar información sobre seguridad pública en sus localidades, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De las 15 ediciones de la ENSU, es la primera vez que se incluye la variable ‘Fuentes de consulta de información sobre seguridad pública (experiencia)’, con el fin de analizar más a fondo la forma en que los mexicanos construyen la percepción de que tan seguro o no es el lugar donde habitan.

De 11 fuentes de información, Facebook ocupa el tercer lugar de las más consultadas por 41.5% de las mujeres, y 37.8% de los hombres (cuatro millones 192 mil 552).

Es decir que un total de 10 millones 392 mil 710 habitantes que se perciben inseguros, consultaron información en Facebook.

Estados dónde se consultan más noticias en Facebook

Las siete ciudades donde más mujeres recurrieron a información de seguridad proveniente de Facebook, fueron playas:

Cancún, Quintana Roo: 120 mil 263 Mazatlán, Sinaloa: 57 mil 866. Ciudad del Carmen, Campeche: 37 mil 585. Lázaro Cárdenas, Michoacán: 31 mil 343. Puerto Vallarta, Jalisco: 17 mil 817.

El riesgo de confiar en Facebook

En este sentido, Fernando Gutiérrez, académico del Tecnológico de Monterrey Estado de México dijo a Publimetro que desde 2010 se ha documentado que entre cuatro y cinco de cada 10 mexicanos confían demasiado en la información que encuentran en internet, sobretodo en redes sociales.

El también investigador del World Internet Project México, agregó que recurrir a los contenidos digitales es una arma de doble filo porque no existen filtros que permitan al usuarios saber si los datos de un publicación son fidedignos o no, cuando no proviniesen de fuentes formales.

Explicó que se corre el riesgo de ser víctima de la “post verdad”, fenómeno que ocurre cuando los usuarios se dan cuenta que la información halladas en las redes sociales es falsa y sólo genera confusión.

Un ejemplo de ello, reconoció, fueron los avisos sobre actos violentos y saqueos, focalizados en el Estado de México a principios de 2017 tras la entrada en vigor del alza de precios en los combustibles, denominada “gasolinazo”.

Las fuentes de información sobre seguridad pública

Los 11 recursos de información que incluyó en el Inegi en la ENSU fueron:

Viendo noticieros en televisión , 17 millones 417 mil 31; 69.2% de mujeres (10.3 millones); 63.8% de hombres (7.7 millones).

Comunicación personal en el entorno de la vivienda , 15.1 millones; 61.2% de mujeres (9.1 millones); 54.4% de hombres (más de seis millones).

Facebook , 10.3 millones; 41.5% de mujeres (6.2 millones); 37.8% de hombres (4.1 millones).

Escuchando noticieros en radio , más de ocho millones; 30% de mujeres (4.4 millones); 31.9% de hombres (3.5 millones).

Leyendo periódicos o revistas en papel, 7.3 millones; 24.2% de mujeres (3.6 millones); 33.9% de hombres (3.7 millones).

7.3 millones; 24.2% de mujeres (3.6 millones); 33.9% de hombres (3.7 millones). Comunicación personal en el entorno del trabajo o escuela, 5.4 millones; 17.6% de mujeres (2.6 millones); 25.1% de hombres (2.7 millones).

WhatsApp , 3.4 millones; 14.2% de mujeres (2.1 millones); 12.2% de hombres (1.3 millones).

Por mensajes SMS o alertas de noticias en su teléfono celular, 2.4 millones; 10% de mujeres (1.4 millones); 8.8% de hombres (978 mil 338).

Aplicación electrónica , 900 mil 31; 2.7% mujeres (403 mil 383); 4.5% de hombres (496 mil 648).

Twitter, 782 mil 197; 2.5% de mujeres (366 mil 111); 3.8% de hombres (416 mil 86).

782 mil 197; 2.5% de mujeres (366 mil 111); 3.8% de hombres (416 mil 86). Otro, 63 mil 76; 0.7% de mujeres (97 mil 366); 0.6% de hombres (65 mil 710).

