Convierten a El Bronco en el 'Rey del Norte' de Game Of Thrones

En redes sociales una imagen donde el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, aparece como el Rey del Norte de la serie de Game of Thrones se volvió viral en las últimas horas.

En el marco del estreno de la séptima temporada de la serie, usuarios de las redes sociales crearon un meme donde se aprecia la cara del Bronco como el Rey del Norte, quien salvó a su pueblo de la represión.

“Raza, hoy comienza la séptima temporada de Game of Thrones, me hicieron este meme y me causo mucha gracia. Solo he visto algunos capítulos pero me explicaron que en esta serie tras siglos y siglos de abusos de la corona, los del norte se levantaron y les pusieron un “HASTA AQUÍ”, escribió El Bronco en su cuenta de Facebook.