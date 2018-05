Entrevista con Rodrigo Plancarte: "La violencia es por falta de amor"

Bajo los principios de amor, libertad y justicia, Rodrigo Plancarte de la Garza y Lizeth Luna buscarán trabajar desde el Senado de la República en beneficio de Nuevo León.

Ellos integran la fórmula del Partido Verde Ecologista de Nuevo León que buscará el voto de los nuevoleoneses este 1 de julio para poder consolidar propuestas como un banco de alimentos para los más desfavorecidos y los centros de atención y cuidado familiar.

¿Cuáles son las principales propuestas de su fórmula para la ciudadanía?

— Hay tres principios que nos rigen, que es el amor, la justicia y la libertad. El amor es muy importante a la par de la no violencia. Si lo ves así muy romántico el término, lo importante es que tenemos más de 240 mil muertes en los dos sexenios anteriores y si le sumamos el de (Vicente) Fox, tenemos más de 310 mil muertes violentas en México por esa falta de amor; entiéndase no violencia. Dentro de esos tres principios, el Verde trae 29 propuestas a nivel nacional y cinco que traemos en campaña.

¿Cuáles serían algunas de las propuestas de su campaña?

— Una muy importante y relevante es ese banco de alimentos para la gente menos favorecida. Recordemos que tenemos 53 millones de pobres en el país, nueve millones de pobres todavía no tienen agua potable en el país. Otra de las propuestas que traemos, como fórmula en lo particular, es el medio ambiente: el 78% de los nuevoleoneses respiramos aire contaminado, 220 días al año tenemos aire contaminado en Nuevo León. Necesitamos fincar las responsabilidades para esto del desarrollo sustentable. Otra iniciativa va en lo referente a las familias, ahorita no hay un censo que nos diga cuántas familias en zonas vulnerables existen en donde los padres se van a trabajar y regresan los niños a los hogares y no hay figura de autoridad. Lo que proponemos es que en los centros comunitarios, insertemos una iniciativa para la creación de los centros de cuidado y atención familiar.

¿Con qué necesidades se han topado entre la población?

— La inseguridad, la falta de pavimentación, las pandillas en la noche. Es un conjunto de cosas que hacen falta, aunque dinero sí hay, nada más que está mal repartido. En cada municipio, en cada población tienen un problema diferente, pero son problemas muy importantes que son fáciles de resolver, nada más falta la atención debida.

¿El hartazgo de la gente con los partidos de siempre en el poder abre la puerta para partidos como el Verde?

— Esa es una de las oportunidades que tenemos los ciudadanos. De alguna manera me invitaron a entrar y acepté con mucho gusto, aquí con Liz, mi compañera de fórmula, porque los ciudadanos estamos cansados, vemos a la sociedad que no quiere escuchar nada de los partidos. No es fácil tocar la puerta y que te abran, eso lo hemos visto en los recorridos, y creemos que las oportunidades, poquísimas que tenemos los ciudadanos, tenemos que aprovecharlas.

Por: Aracely Chantaka Lucio

