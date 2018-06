Se encomienda el Bronco a Dios en su cierre de campaña

En el marco de su cierre de campaña, el candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, se pronunció por penas más duras para contrarrestar la violencia en el país.

En un multitudinario evento en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza, el gobernador con licencia de Nuevo León justificó una vez más su propuesta de “mocharle la mano a los corruptos”.

“Mi propuesta de mochar las manos va muy en serio. Vamos a mocharle la mano a los políticos corruptos. Vamos a hacer que la ley se cumpla, porque si la ley se cumple, todos nos vamos a portar bien. Yo no les ofrezco lo que no soy capaz de cumplir, pero sé que muchos de ustedes me van a ayudar a hacer que las cosas se hagan bien”, dijo.

Durante su discurso, el Bronco recordó a su hijo fallecido, el cual en ocasiones anteriores ha mencionado que murió a manos de la delincuencia organizada, y sostuvo que a él le prometió dedicarle todo el tiempo a que ni una madre más pierda un hijo de manera violenta.

“La violencia y la maldad de este país crece, crece y crece, porque nosotros, los que vivimos en este país, no hemos sido capaces de detenerla. No es posible que siga creciendo, que todos los días una mamá llore porque no encuentra a su hijo, eso ya debe terminar”, destacó.

En otra parte de su acto, el aspirante presidencial pidió a los presentes levantar su mano derecha para “una oración poderosa”. “Yo creo en Dios, enormemente, con Él podemos salir adelante. Levanten su mano derecha y van a ver lo que va a pasar: una oración poderosa que nos va a dar la victoria”.

El Bronco critica protección a burócratas

Durante su cierre de campaña en Montemorelos, Jaime Rodríguez Calderón aseguró que las leyes en México son proteccionistas de los burócratas y de los funcionarios, no de los ciudadanos.

“Tenemos que cambiar la actitud de los funcionarios”, dijo este domingo.

El Bronco cabalgó por las calles de Montemorelos acompañado de un grupo de jinetes y música de tambora en el marco de su cierre de campaña en la región citrícola.

La cifra del Bronco

40 mil personas es la cifra oficial de personas que acompañaron a Jaime Rodríguez Calderón en su cifra oficial, según el reporte de Protección Civil.