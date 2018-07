Descarta Tatiana Clouthier mala relación AMLO-Bronco

Tatiana Clouthier, ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo del país, aseguró que no tiene por qué no haber una buena relación entre el gobierno estatal y el federal, una vez que el ex candidato de Juntos Haremos Historia asuma su cargo.

“Yo no veo por qué no (habría una buena relación), son dos personas, las dos tienen capacidad, las dos quieren lo mejor para su comunidad y habría que hacer lo que se tiene que hacer para poderlos vincular y relacionar”, dijo sobre las posibles diferencias que podrían surgir entre Jaime Rodríguez Calderón y AMLO.

Lo anterior, a raíz de las declaraciones del Bronco, en las que dijo espera un mejor trato de la Federación para el estado, luego de que no asistió a la reunión de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), en donde estuvo López Obrador.

El mandatario estatal hasta dijo que no iba a “pelar” al tabasqueño porque todavía ni es presidente.

Clouthier habló del tema en el marco de un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) y la organización Redes Quinto Poder, que se realizó este lunes.

Ahí aseguró que lo que no cabe en estos tiempos es la falta de diálogo entre los actores de los distintos niveles de gobierno.

“Lo que no cabe hoy en día es el no diálogo. El que se va a la esquina y se esconde no quiere encontrar una solución”, declaró.

Por otra parte, también habló de los recursos para Nuevo León para concluir la Línea 3 del Metro, y planteó el papel de la sociedad en este caso.

“Qué estamos haciendo como sociedad para que ese recurso venga a donde lo queremos”, señaló.

Y acerca del nombramiento de Manuel Barlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que planteó López Obrador, confesó que había mejores opciones.

“Había mejores opciones. Que una persona no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país”, concluyó.

Con información de Aracely Chantaka Lucio