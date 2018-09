Mujer de Nuevo León estará al frente de Economía: Andrés Manuel López Obrador

Ante empresarios de Nuevo León, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó su plan de que la Secretaría de Economía tenga su sede en Monterrey y anunció que la titular de la dependencia será una mujer oriunda de este estado, pero no reveló su nombre.

“Aquí en Monterrey va a estar la sede de la Secretaría de Economía del gobierno federal”, confirmó.

Mencionó que eso servirá para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la entidad.

“Se va a atender todo lo que tiene que ver con economía, pero como ustedes mismos lo están planteando, se le tiene que dar prioridad a las pequeñas y medianas empresas”.

El presidente electo agradeció a los empresarios del estado por su decisión de apoyar al nuevo gobierno, y reiteró su intención de apoyar a los jóvenes, por lo que pidió la colaboración de los empresarios.

“Vamos a dar atención a los jóvenes, nunca más vamos a dar la espalda a los jóvenes, en buena medida el problema de la inseguridad y la violencia se originó porque se abandonó a los jóvenes”.

Al respecto, AMLO advirtió que se le tiene que dar atención especial a los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan.

“Van a ser atendidos dos millones trescientos mil jóvenes, van a ser contratados y se les va a emplear como aprendices para que se capaciten, se formen y, de esta manera, no sean tentados y tomen el camino de las conductas antisociales”, aseguró.

Todos los jóvenes, dijo, tendrán oportunidad de trabajo y estudio, por lo que se está por iniciar el censo para incorporarlos.

En este programa es importantísimo el apoyo de ustedes (los empresarios)”.

Por esta razón, López Obrador pidió la colaboración de los empresarios para que en sus empresas puedan tener jóvenes “que nosotros con el presupuesto público, que es dinero de todos, se les pague”.

El pago, detalló, será de 3 mil 600 pesos mensuales y es abierto a las empresas que quieran ayudar a enseñar alguna especialidad.

“A mí me gustaría que este programa lo adoptaran. Que Caintra fuese la organización que inicie con este programa”, solicitó.

Por otra parte, mencionó la presencia en la sala de la próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien será la encargada de manejar dicho programa.

AMLO estuvo este martes en Cintermex en el evento denominado Encuentro y Diálogo con el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, organizado por la Caintra Nuevo León.

Descarta Andrés Manuel López Obrador gobierno centralista y autoritario

Previamente, Andrés Manuel López Obrador descartó un gobierno centralista y autoritario, y aseguró que respetará la soberanía de los estados, esto durante su reunión con el gobernador Jaime Rodríguez, quien lo recibió a su llegada a la capital regia para un encuentro con empresarios.

“Yo voy a ser respetuoso de la soberanía de los estados. No vamos a actuar con autoritarismo, de manera centralista”, adelantó.

Dijo que los recursos de la federación se van a distribuir con igualdad y con equidad van a llegar a todas las entidades federativas.

“Vamos, eso sí, a ver los alcances del monto de los recursos que vamos a tener. Nos va a tocar elaborar la Ley de Ingresos, ahí no va a haber muchos cambios, porque hice el compromiso, lo voy a cumplir: no va a haber aumento de impuestos, ni va a haber impuestos nuevos y no va a haber gasolinazos. Esa es la misma Ley de Ingresos”.

Sin embargo, anunció que lo que sí se va a llevar acabo es un programa de mejor ejercicio del gasto público.

“Es decir, vamos a que nos rinda el dinero, que haya prioridades, que no haya tantos gastos onerosos en el gobierno, que no se destine tanto al llamado gasto corriente para que se puedan liberar fondos para el desarrollo”.

En el caso de Nuevo León, a reserva de su encuentro con el Bronco, adelantó que pensaba que uno de los problemas a solucionar es el abasto de agua en Monterrey y la zona conurbada.

“No soy adivino, pero por ahí va la cosa”, dijo.

El presidente electo aseguró que trabajará de manera coordinada con el gobernador del estado.

Por su parte, el Bronco indicó que sus planteamientos son en el tema de la construcción de la Presa Libertad para garantizar el abasto de agua, la implementación de un plan integral para la conclusión de la Línea 3 del Metro y el mantenimiento y compra de los nuevos vagones para las líneas 1 y 2.

Con información de Aracely Chantaka Lucio