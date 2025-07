Solo 3 de cada 10 mexicanos ahorran para vacaciones; el resto solo sueña

Planear vacaciones no debería causar problemas financieros, aseguran expertos; todo es cuestión de organizar bien el dinero disponible.

Soñar con salir de vacaciones es fácil… pero pagarlas no tanto, debido a la falta de ahorro, ingresos limitados y una falta de cultura financiera que te ayude a planear ese viaje que tanto deseas, pero sin endeudarse.

Un estudio de la Universidad del Valle de México (UVM) reveló que apenas tres de cada 10 hogares mexicanos logran apartar dinero para salir de viaje y disfrutar de períodos de asueto general como el verano o el fin de año.

Confirmó que siete de cada 10 familias carecen del ingreso o ahorro necesario para cubrir el costo del transporte, boletos de avión, hospedaje, alimentos y servicios turísticos, por lo que la mayoría recurren al famoso tarjetazo o contratar préstamos a meses con o sin intereses.

Evita que tus vacaciones sean un desastre financiero

La sociedad de información crediticia Círculo de Crédito señaló que vacacionar, sin que el viaje se convierta en una pesadilla financiera, es mucho más sencillo de lo que muchos imaginan, indicó que el reto está en lograr una buena gestión de tus finanzas.

El chief consumer officer de dicha empresa, Hugh Bruce, explicó que se puede salir de vacaciones, siempre y cuando cuides tu dinero, planees los gastos del viaje y realices una buena administración de tus recursos.

“Antes de meter el bloqueador y las chanclas en la maleta, también deberías llevar algunas herramientas que te ayuden a que el viaje no te termine saliendo carísimo” — Hugh Bruce

4 consejos financieros para tus vacaciones

Para tener una vacaciones sin problemas financieros o deudas impagables, Círculo de Crédito te recomienda:

1. Revisa tu historial crediticio antes que echar a la maleta el bloqueador

Antes de reservar vuelos, hoteles o lanzarte a la aventura, revisa Mi Reporte de Crédito Especial (Mi RCE). Es como checar el aceite al coche antes de salir a carretera. Ahí verás si tienes deudas y si puedes usar crédito sin ahorcarte después.

2. Usa tu presupuesto como mapa y brújula, ¿cuánto quieres gastar de verdad?

Investiga qué puedes hacer en tu destino, qué te gustaría visitar y cuánto te va a costar la estancia, comidas, transporte y diversión. Un buen tip es usar tu app de mapas antes de viajar; ahí puedes ver distancias reales, calcular traslados, ubicar restaurantes o zonas turísticas y darte una mejor idea de los costos.

3. Ten el teléfono para selfies y registrar tus gastos

Decide desde ahora qué gastos vas a cubrir de contado y cuáles vas a mandar a crédito. Pero hazlo con la calculadora en la mano. Asegúrate de que el crédito no rebase lo que puedes pagar cómodamente al mes.

4. Utiliza una mentalidad correcta para disfrutar

Vacacionar no significa gastar todo tu dinero. Relájate, compara precios y recuerda que no necesitas gastar lo que no tienes para disfrutar.