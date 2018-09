Maestros abuchean al 'Bronco' durante foro educativo de AMLO

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, fue abucheado por maestros de las secciones 21 y 50, así como representantes magisteriales este martes.

Lo anterior ocurrió en el marco del Foro de Consulta Estatal Participativa, organizada en el Polideportivo Tigres por el gobierno de transición federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

No te pierdas:

El episodio ocurrió ante la presencia del próximo secretario de Educación federal, Esteban Moctezuma Barragán, y otras personalidades como la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, el próximo jefe de la Oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza Lagüera, y el rector de la UANL, Rogelio Garza, entre otros.

Foto: Especial

En el evento estaba anunciada la presencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero no asistió.

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" recibió esta mañana al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien diálogo sobre las necesidades del país.

Entérate:

“Necesitamos unirnos todos, no pelearnos, estoy haciendo una recomendación respetuosa a los legisladores, de que si van a llegar los secretarios del gobierno actual a comparecer como establece la ley, pues que se les cuestione, se les critique, pero con respeto, que no haya excesos y que mucho menos se humille a nadie, se tiene que actuar con mucha responsabilidad… Que no haya violencia verbal y mucho menos que se humille a nadie, que nadie salga de la cámara humillado, ofendido, vilipendiado, eso no.”

Finalmente, anunció que regresará a Nuevo León antes de tomar posesión como presidente: “Voy a estar de nuevo con el ciudadano gobernador, voy a recorrer algunos municipios del estado”, finalizó.

Lo más visto en Publimetro TV: