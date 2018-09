Mercado negro e Internet proveen a los hogares de armas

Hasta el momento, las autoridades que investigan la muerte del joven que presuntamente se privó de la existencia en la Prepa Tec Valle Alto, desconocen de dónde salió el arma homicida usada este lunes en el plantel educativo localizado por la Carretera Nacional.

De acuerdo con una fuente de la Fiscalía General de Justicia del estado, los papás del estudiante de bachillerato no reconocen la pistola calibre .38 que fue encontrada muy cerca del cuerpo del muchacho.

La procedencia del arma es desconocida, por lo que no se descarta ninguna hipótesis sobre la forma en que la adquirió.

Las armas cada vez están más a la mano de los jóvenes, tanto por las facilidades que existen para adquirirlas en el mercado negro o por Internet, como por las que se tienen en los hogares, con registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que impone estrictos controles para otorgar las licencias.

Datos de la propia Sedena demuestran que ha ido en incremento el registro de armas de fuego de la entidad.

Al cierre del cuarto trimestre de 2017 se concedieron 598 licencias para particulares de Nuevo León y, si bien, en el primer trimestre de 2018 no hubo ningún trámite al respecto, durante el segundo trimestre de este año se solicitó el permiso para 188 armas ante la mencionada Secretaría.

Dentro de los requisitos que impone la Sedena para obtener una licencia de portar un arma de fuego para seguridad personal están: solicitud conforme a modelo, carta de modo honesto de vivir, cartilla de servicio militar nacional liberada (para personal masculino) y para femenino acta de nacimiento.

También se pide certificado médico de no impedimento físico, certificado médico-psicológico anexando los resultados de los test practicados, carta de no antecedentes penales, certificado de no consumo de drogas y un comprobante de domicilio vigente.

Por su parte, el Centro para el Progreso Americano informó que cada año llegan a México cerca de 213 mil armas de fuego de Estados Unidos.

En marzo pasado, en Nuevo León, el entonces gobernador interino Manuel González encabezó un evento de destrucción de más de tres mil armas que fueron decomisadas en operativos realizados en este estado, así como en Tamaulipas y San Luis.

En Facebook, en grupos cerrados, se pueden adquirir armas y los precios varían dependiendo del calibre. Por ejemplo, una pistola 9 milímetros ronda entre los 10 mil y 12 mil pesos, y las entregas se realizan a través de servicios de paquetería.

Para defensa personal, Armas México promociona las plumas-pistola, que se pueden adquirir mediante una dirección de correo electrónico de gmail.