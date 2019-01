Homofobia, otro de los obstáculos a vencer por los Aristemo

Convertirse en la pareja de la televisión del momento conlleva una gran responsabilidad para Aristemo y este lunes quedó demostrada en la ficción.

En el capitulo se muestra como Aristóteles y Cuauhtémoc de la telenovela "Mi marido tiene más familia" sufren por una de las problemáticas más frecuentes de la comunidad LGBT+: La homofobia.

En la ficción, Aristóteles Córcega busca despegar su carrera musical para ayudar a su mamá en los gastos del hogar; sin embargo, sus sueños podría verse afectados en la telenovela al ser discriminado por su manager.

Ruffo, el manager de Aris, le pidió que ocultara a su novio, Cuauhtémoc López, para ganar más fans y sobre todo para que no fuera mal visto por las personas.

Al acercase Temo al hablar con Ruffo este le pide que "este en las sombras" al ser afeminado y tener demasiada pluma.

La escena causó la reacción de los seguidores de la pareja adolescente de "Mi Marido Tiene Más Familia" ya que el personaje del manager mostró la homofobia que existe en México y en el mundo artístico.



Necesitamos que todos en el Fandom recordemos cual es la lucha que tenemos día a día con persona como el personaje de Ruffo nos discriminan y contienen homofobia en sus corazónes, amigos, no es solo una frase, es nuestra lucha.

Me disgusta x completo Ruffo, pero me alegra que sea un tema que toquen en la historia, el rechazo a actitudes que son consideradas del sexo contrario, lo cual es homofobia y sexismo, estereotipos que no hacen más que dividirnos y causar dolor

