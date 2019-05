Más de 200 policías asesinados en NL en 15 años

En los últimos 15 años en Nuevo León han caído un total de 206 elementos en cumplimiento de su deber, reveló el secretario de Seguridad Pública en el estado, Aldo Fasci Zuazua.

El funcionario estatal dijo lo anterior al hablar de las más recientes agresiones en contra de elementos de Fuerza Civil, registrados durante la noche del domingo y la mañana de este lunes.

“En el estado han caído 202 elementos en los últimos 15 años, de todas las corporaciones; con estos serían 204, más dos, 206”, precisó.

Tras los ataques registrados en las últimas horas en contra de elementos de Fuerza Civil, Fasci Zuazua confirmó que van 18 agresiones en los últimos meses.

La noche del domingo hombres armados dejaron gravemente heridos a dos elementos que resguardaban una vivienda en San Bernabé, misma en la que, días antes, la Fiscalía General de la República (FGR) había realizado un cateo.

“Estamos muy molestos por los hechos. Ellos se encontraban resguardando un domicilio por una orden federal y pues fueron atacados impunemente y estamos en la búsqueda de los responsables”, compartió.

El funcionario estatal expuso que ésta es la agresión número 18 en contra de Fuerza Civil y la 27 en contra de corporaciones en general.

“Fue un ataque dirigido de un Cartel, directamente a los compañeros”, especificó el funcionario estatal.

Estableció que la acción tuvo que ver con el trabajo que estaban haciendo en el resguardo al inmueble que había sido asegurado por la FGR.

Después de ese ataque, la mañana del lunes, en Escobedo se registró el atentado en contra de otros uniformados que no pudieron repeler la agresión porque había civiles.

“Tampoco les dispararon directamente fueron como disparos de advertencia”, apuntó.

Aclaró que no fue un ataque directo como ocurrió con el primero que específicamente iban a asesinar a los elementos.

El funcionario no quiso revelar más detalles sobre los hechos por el sigilo de la investigación.

También declaró que no tiene el detalle sobre los detenidos que van, hasta el momento, relacionados con agresiones en contra de uniformados.

“Es una cantidad considerable, pero no responde a todos los ataques hay ataques que hasta ahora no hay detenidos, por ejemplo si quieren hablar donde hay lesionados graves o fallecidos no hay detenidos del homicidio de mi policía, me falta un detenido de un tema en Guadalupe y el de San Pedro, pero sí hay detenidos en otros casos”, explicó.

En el caso de los que asesinaron a la agente de Tránsito en Pesquería y al policía de Cadereyta sí se lograron detenciones.