Denuncian por la vía penal a transportistas que aumentaron tarifas sin autorización

Luego de que algunas rutas de transporte se “recetaron” un aumento de tres pesos en sus tarifas, la activista Rocío Montalvo, de Únete Pueblo, y el senador Víctor Fuentes presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del estado por estos cobros irregulares.

Desde el sábado, cerca de 10 rutas subieron a 15 pesos el cobro por pasaje a pesar de que la medida había sido rechazada hace una semana por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV).

Montalvo compartió que presentaron la queja ante el titular de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Jorge Longoria, y el secretario General de Gobierno, Manuel González, sin embargo hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria.

Añadió que por eso buscaron otras opciones como la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“Queremos que se investigue más a fondo y que se mande a citar a las partes. Mañana vamos a estar ante la Profeco presentando también las denuncias por sobre cobros”, compartió.

Detalló que la denuncia ante la Fiscalía es para que se abra una carpeta de investigación por fraude, porque se están haciendo cobros ilegales, y por sabotaje ya que incluso los empresarios del transporte han recortado el servicio.

Entre las rutas que aumentaron la tarifa están: 104 Marín- Zuazua, 160, 90 Villas de Alcalá, 109 Apodaca-Real de Palmas, 51 circuito Ciénega-Zuazua y 400 sector cuatro, entre otras.

Por su parte, Fuentes resaltó que los transportistas están violentando la Ley del Transporte para la Movilidad Sustentable del estado.

En relación con el aumento de tarifas de algunas rutas de transporte público, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que sostuvo que está firme en su decisión de “NO AL AUMENTO”.

Subrayó que analiza los actos realizado por algunas líneas de transporte en razón del aumento unilateral.

Por su parte, el dirigente del PRI en el estado, Pedro Pablo Treviño aseveró que el gobierno estatal está violentando la suspensión de amparo, en contra de la alza de las tarifas, por no tomar “cartas en el asunto” ante el incremento irregular.

“Están violentando la suspensión provisional porque no están verificando que se cobren las legalmente autorizadas”, mencionó.

Estableció que van a denunciar ante la justicia federal a la va que van a informar que el estado no está velando por cumplir con esta obligación.

La suspensión de amparo fue promovida por el PRI estatal y la concedió el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del estado.

Por el momento, ni los transportistas o la Agencia Estatal del Transporte (AET) han pronunciado una postura ante el aumento irregular en las cobros.