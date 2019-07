"Urge una movilidad sostenible”: Ivonne Bustos

Una de las tareas pendientes que tiene el poder legislativo es la Ley de Movilidad, que permitirá resolver en gran parte el problema de transporte que ha experimentado una crisis en el estado, sobre todo en los últimos meses.

Ivonne Bustos, diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), adelantó que ese será uno de los temas prioritarios, incluso en el próximo periodo extraordinario.

¿Es la Ley de Movilidad uno de los asuntos en cartera para el próximo periodo?

— Llevamos casi un año con el estudio de la Ley de Movilidad, recibimos una en octubre del año pasado y en la cual se establecen una serie de mecanismos diferentes y unas propuestas encaminadas a una movilidad mejor; de hecho, esta ley tendría que suplir a la Ley de Transporte que hoy nos rige.

Entonces es un tema súper importante, desgraciadamente no hemos tenido la capacidad aquí en el Congreso de la entidad para dictaminarla en un tiempo más breve, ya nos ha llevado prácticamente 10 meses y lo único que necesitamos es ponernos a hacer un bosquejo del proyecto de ley que hemos hecho en mesas de trabajo.

Lo que queremos es darle a los usuarios una mejor calidad de servicio y darle también diferentes opciones de movilidad para que puedan llegar a sus destinos, en la mañana al trabajo o en la tarde a su casa, que pueda ser una movilidad sostenible, que quiere decir que sea completamente empática con el medio ambiente.

¿Qué tan viables son las propuestas del Ejecutivo como la que establece la posibilidad del arrendamiento de hasta mil unidades para mejorar la movilidad?

— Primero llegó la iniciativa de Ley de Movilidad, posteriormente se fue recrudeciendo el problema del transporte en la zona metropolitana, en las áreas con mucho más concentración urbana y a partir de ahí el gobierno estuvo dando cambios de timón en el tema del transporte porque de repente se encontró con el tema de las tarifas y la presión de los empresarios para que hicieran los aumentos que se habían detenido por tres años desde que inició la administración, y luego ya con la presión encima de los empresarios a la hora de tratar de socializar el tema con los ciudadanos y usuarios, hubo mucho conflicto para poderse realizar, al grado que no se ha llevado a cabo.

Es una exigencia de los empresarios desde finales del año pasado, ya vamos en julio y no se ha podido realizar el alza y eso ha llevado a que haya una falta de control por parte del gobierno del estado con los empresarios, los concesionarios del transporte. Quiere decir que ante la negativa o el retraso del aumento de la tarifa, los empresarios tomaron decisiones tan parciales como subir la tarifa y también hubo otra situación que ciertas rutas periféricas no salieron a dar servicio, con lo cual el gobierno del estado pensó que era buena idea tener un respaldo pensando en que los concesionarios pudieran hacer otro paro.

En ese momento de crisis llega un alcance a la iniciativa de movilidad, un oficio del gobernador que dirigió al Congreso del estado en el cual dice que están solicitando hasta mil unidades y será el gobierno el que las administre.

¿Hay otras leyes de movilidad?

— Tenemos aparte dos leyes de movilidad, una del grupo legislativo de Morena y otra del grupo legislativo del PAN que ya hemos analizado en mesas. Todo esto deriva en que no tenemos hoy un proyecto de ley, de dictamen, para poder revisar en conjunto con las tres comisiones, que es la del Transporte, Desarrollo Metropolitano y Desarrollo Urbano, que están a cargo del proyecto para dictaminar y eso es lo que nos tiene entrampados.

Tenemos que acelerar el paso porque no podemos dejar a la gente en una crisis como la que estamos pasando y con una incertidumbre de si le van a aumentar el servicio, si la tarifa va a subir o no y si el servicio va a ser de calidad; además, para el resto del área metropolitana, para todos la calidad del aire y los congestionamientos que se hacen de manera progresiva cada hora pico en la ciudad.

Legisladora, ¿es un compromiso sacar la Ley de Movilidad en el próximo periodo porque ya es urgente?

— Sí, de hecho yo considero que es obligación sacarla, te digo que en octubre se cumple un año, deberíamos estar listos para poder darle a la ciudadanía ese transporte público de movilidad sostenible y más que un compromiso ya es una obligación, porque ya demoramos en la discusión y tenemos esta zozobra social sobre el tema que es el transporte público. Entonces, estamos haciendo lo pertinente para llevarlo a cabo.

Comentaba el secretario de Gobierno, Manuel González, que buscarán impulsarla para el próximo periodo extraordinario, abordar el arrendamiento de las unidades. ¿Cree que sea factible?

— Él nos está solicitando a nombre del gobierno del estado que podamos verla en el periodo extraordinario, nosotros estamos dispuestos a que así fuera.

Tenemos una carga importante para el extraordinario, entre otras cosas tenemos estas iniciativas del gobierno del estado, este oficio, pero además hay dos cosas más que están pendientes con ellos.

Están los vetos del gobernador, está Bienestar Animal que se pospuso, hay cosas que todavía están en el tintero, pero sí vemos con buenos ojos que pudiera llevarse en el extraordinario que tenemos previsto para agosto, y a partir de ahí, ir sacando adelante la ley.

¿La fracción legislativa del PVEM respaldaría el arrendamiento de las unidades?

— Lo estamos analizando con mucho detenimiento porque, primero que nada, en el oficio que envía el gobernador a la Iniciativa de Movilidad no se establece la obligatoriedad o la salvaguarda para que esas mil unidades o hasta mil unidades que se llegaran a rentar utilicen combustible ya sean eléctricas, híbridas o de gas natural, entonces para el grupo legislativo del Partido Verde Ecologista es fundamental que en caso de hacerse sean unidades ecológicas, y la otra es que no vemos hoy en día una capacidad para administrar un número de ese tamaño de unidades.

El estado tiene problemas con Ecovía y Metro, entonces no podemos ser irresponsables en darles más carga, aunque ellos así la soliciten.