Descarta Bronco verificación vehicular en Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León descartó en definitiva la verificación vehícular y ahora apuesta por el sistema de monitoreo móvil con "fotomultas" para los vehículos que contaminen.

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón se pronunció por una tecnología más moderna y que no represente un gasto para los ciudadanos.

El sistema de monitoreo móvil fue implementado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable con apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

El arranque fue el lunes pasado por un periodo de prueba de 30 días. La idea es estar en 14 puntos diferentes y registrar que las emisiones cumplan con la Norma Oficial Mexicana 167-2017 de la Semarnat.

“No es necesario el tema de gastarnos ese dinero en algo que no nos va a dar resultado. Hoy tenemos un monitor de verificación que se está haciendo y nos está costando 2 millones de pesos, no 200 millones de pesos. No vamos a tirar el dinero en verificar algo que luego la gente no va afinar su carro”, dijo.

Mencionó que ahora la verificación se puede hacer sin cobrarle a la gente.

“Con el monitor que traemos móvil y podremos nosotros revisar cada carro y ya será responsabilidad de los presidentes municipales si los recogen o no por el tema de la contaminación”, señaló el mandatario estatal.

En definitiva descartó una verificación vehícular porque aseguró que hoy hay sistemas más modernos.

“Implica que no entremos al tema de verificación como lo teníamos siempre en nuestra mente, este sistema de monitoreo nos permite, primero estamos checando todo el transporte público, en donde nos íbamos a gastar 200 millones de pesos”, explicó.

Indicó que el sistema de monitoreo móvil permitirá un panorama general de las emisiones contaminantes del parque vehícular.

El gobernador recordó que había reservados 200 millones de pesos del Presupuesto de Egresos para programas ambientales y se tenía contemplado un programa piloto de verificación vehícular, sin embargo los fondos se destinarán a parte de la reparación de los daños que dejó el paso de la tormenta Fernand.