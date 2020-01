Nuevo León firmará Insabi, pero rechaza federalización

El estado de Nuevo León firmará el convenio del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); sin embargo, está en contra de la federalización de los servicios de salud, por lo que no cederá todos los derechos, explicó Manuel de la O Cavazos, titular de la Secretaría de Salud en Nuevo León.

“Nosotros vamos a adherirnos al convenio del Insabi, no a la federalización de los servicios de salud, que consiste en cederle toda la administración, los responsables, los centros de salud a la Federación, eso no, no estamos de acuerdo con eso”, afirmó el funcionario estatal.

Se pronunció por un trabajo en conjunto con la Federación “muy apegados a ellos para poder dar mejores resultados”.

Adelantó que el convenio se firmará en breve porque ahora están afinando detalles. “Está en revisión jurídica, lo tiene que firmar el gobernador, el tesorero, un servidor, el contralor”, explicó.

También te puede intresar:Descarta Nuevo León casos de coronavirus

Expuso que la fecha límite para firmarlo es el día último de este mes de enero, por lo que se tiene que hacer a más tardar la semana próxima.

Mencionó que la federalización de los servicios de salud es opcional para los estados y determinaron, tanto él como el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, declinarla.

Respecto a los recursos que se les van a asignar, dijo que nunca son suficientes para el tema de salud, porque siempre existe mucha demanda.

“Pero sí vamos a tener esos 70 millones del 6% que dicen gastos de administración; lo vamos a tener para la contratación de médicos y fortalecer el primer nivel de atención en los centros de salud”, detalló.

Comentó que por el Seguro Popular se recibían mil 200 millones de pesos y estos son adicionales. La población aproximada que recibirá atención del Insabi es de un millón 200 mil personas.