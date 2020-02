Familia LeBarón quiere replicar modelo de seguridad de Escobedo

Uno de los integrantes de la familia LeBarón, identificado como Lenzo Widmar visitó los municipios de Escobedo y San Pedro ya que están pensando en proponer la implementación de los modelos de seguridad de estos ayuntamientos en Galeana, Chihuahua.

El activista alabó a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores ya que dijo que es una mujer valiente que le pone la muestra a muchos.

“Me llevó mucha información de la que tal vez podemos convencer a nuestras autoridades municipales en Chihuahua”, señaló

Por ejemplo, precisó, la información que recopilan en su base de datos.

“Me quedé muy impresionado con todo el sistema que tienen en Escobedo con lo que están empleando”, compartió.

Mencionó que también visitó el ayuntamiento de San Pedro y pudo percatarse de la diferencia de una persona que ha estado tres veces al frente de la administración como Flores y el alcalde sampetrino, Miguel Treviño de Hoyos.

“Esa experiencia es muy importante, necesitamos buscar las formas de que cuando hay buenas personas que sí saben ordenar, que sí garantizan los derechos más básicos de sus ciudadanos; hay que buscar la forma de que sigan gobernando”, manifestó.

Añadió que alguien como la alcaldesa de Escobedo que se ha enfrentado a la violencia y ha sufrido atentados le pone la muestra a muchos.

“Nos pone el reto a todos los hombres, que debemos de tener la misma valentía, de seguir; me quedé muy impresionado, mis respetos para la mujer, es una mujer ejemplar”, sostuvo.

La comparó con la MacKenzie la niña de nueve años que sobrevivió al atentado que sufrieron los LeBarón.

“Ella caminó por ocho horas buscando auxilio para sus hermanos baleados y ella herida de un brazo y cuando la encontré en la oscuridad, en lugar de llorar. Ella no lloró, lo primero que me dijo es: “tenemos que regresar por los demás”, recordó.

Creo, dijo, que esa es la misma valentía que debemos tener todos, la valentía de una niña de nueve años.

“Tener esa esa inocencia y tener la misma valentía que la alcaldesa”, declaró.

Sobre el caso de su familia precisó que las autoridades nacionales y del extranjero están trabajando de manera conjunta.

“Creo que hay mucha presión de Estados Unidos con este caso. Lo que me da mucha tristeza es que esa presión es porque los niños y mujeres que murieron son de doble ciudadanía; yo creo que necesita haber ese esfuerzo de las autoridades en todos los casos de cada muerto mexicano, no nada más de los LeBarón”, expresó.

Widmar reiteró su postura a las autoridades mexicanas de una investigación exhaustiva de los hechos.

Mencionó que no cree que se le pueda hacer justicia a los muertos, pero sí prevenir que algo así vuelva a pasar.