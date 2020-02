Diego Santoy gana amparo que anula su condena de 138 años

Cerca de 14 años después del "Asesinato de Cumbres", en el que murieron los niños Peña Coss, Diego Santoy Riveroll logró un amparo que anula la condena de 138 años que recibió en su momento y el cual reabrirá el proceso; con lo que deberá recibir una nueva sentencia.

Los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenaron a un juez local que dicte una nueva sentencia porque no consta en el juicio que durante los careos hubiera estado presente la defensa de Santoy.

Sin embargo, esta resolución no libera a Santoy, de 34 años, pero ordena repetir este mes siete careos con él; entre ellos, los de su ex novia y hermana de las víctimas, Érika Peña Coss, y la madre de los niños, la ex conductora de TV y astróloga Tere Coss.

El polémico juicio a Diego Santoy

Santoy fue sentenciado por los homicidios de María Fernanda, de 3 años, y Érik Azur, de 7; intento de asesinato contra Érika; el secuestro de la empleada doméstica Catalina Bautista, y el robo de un auto de la familia el 2 de marzo de 2006. En los careos originales se le permitió emitir ataques verbales contra la familia de las víctimas.

Los otros careos a reponer son con Bautista; Azura Peña Coss, hermana de las víctimas; Humberto Leal, amigo de Santoy; Linda Marentes, secretaria de Coss, y los policías Juan Humberto Olguín y Diana Patricia Rivera, informa el periódico El Norte.

Tras terminadas las diligencias, el juez no tiene fecha límite para dictar la sentencia.

Éricka y Diego habían sido novios por 2 años y a fines de 2005 terminaron la relación por causas de celos atribuidos al joven.

Tere Coss y su marido Gonzalo Peña, padres de los pequeños asesinados y de Éricka, de oficio astrólogos se fueron de la ciudad y ésta última se casó en el 2014 en San Miguel de Allende, Guanajuato y también reside en otra entidad.