Nuevo León está en "rojo intenso": Manuel de la O

Nuevo León está en “rojo súper intenso” de acuerdo con el reporte de casos de Covid-19 que tienen las autoridades estatales de salud.

Manuel de la O Cavazos, titular de la Secretaría de Salud estatal, afirmó que el estado reporta más casos que los que tiene contabilizados la federación por la gran cantidad de pruebas que se hacen aquí a diferencia de otras entidades.

También te puede interesar: Alarma incremento de pacientes intubados

Plantean morenistas elección de candidato a gobernador por encuesta

“Nosotros estamos en un rojo súper intenso porque nosotros tenemos otros datos, ellos nos reportan poco más de 50 mil casos y nosotros tenemos más de 80 mil”, dijo.

Es decir, agregó, sí nosotros tomamos en cuenta los casos de Nuevo León estamos en un color rojo intenso.

“También es muy fácil no hacer pruebas, yo doy la instrucción: "no hagan ninguna prueba" y apareceríamos en verde, pero sería engañar a todos los habitantes de Nuevo León y eso no lo vamos a hacer jamás”, aseguró.

En su informe diario, el funcionario estatal reportó ayer 642 nuevos casos de Covid-19 para un total de 83 mil 861 pacientes confirmados con esa enfermedad y 34 defunciones con lo que suman 4 mil 678 muertes desde que inició la pandemia.

De la O Cavazos fue cuestionado sobre el reporte de sanciones aplicadas a ciudadanos por no usar cubrebocas y contestó que solicitará esa información a las autoridades municipales.

“He llamado a los directores de Salud Pública municipal. Voy a hablar con ellos para que me comenten qué es lo que está sucediendo en cada municipio”, compartió.