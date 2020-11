"El Bronco de la Alianza es el que se esperaba hace cinco años" Luis Donaldo Colosio

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Luis Donaldo Colosio Riojas, reconoció la forma en que el gobierno estatal ha abordado el tema de la pandemia de Covid-19 y también aseguró que la actitud que ha tenido el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón frente a los maltratos de la Federación como parte de la Alianza Federalista es lo que se esperaba de él desde el inicio de su administración.

La elección presidencial de Estados Unidos nos deja una lección:

Ya son cinco años del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, ¿Cómo lo califica?

Jaime Rodríguez entró con una extraordinaria ola de apoyo por parte de la ciudadanía de este estado, con mucha expectativa por poder consolidar el primer gobierno independiente del país, creo que es una oportunidad que dejó pasar, lamentablemente, de una muy mala manera que por aspiraciones políticas, a la mitad de su mandato, no solamente decepcionó sino que dejó tirado el estado y el recuperar esa confianza ha sido casi una tarea titánica que no sé si algún día llegue a consolidar. Ahora si hay que reconocerle que sobre todo en el manejo de la crisis a raíz de la pandemia ha renovado ese papel de gobierno fuerte que necesitamos y ante la injusta repartición de la riqueza a nivel nacional, él junto con otros gobernadores de la Alianza Federalista pues han puesto un alto a los maltratos que el gobierno federal, históricamente, no estoy hablando nada más de este sexenio. Ese frente común que ha estado haciendo y sobre todo esa línea que ha estado trazando es el tipo el gobierno que se esperaba de él, pero no en estos últimos cinco meses sino en estos últimos cinco años y ahí es en donde creo que perdió esa oportunidad.

¿Cómo ve a Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones del 2021?

Es un movimiento fuerte en donde se han ido incorporando mujeres y hombres que buscan dotara a su estado, a su ciudad, a su país, con esa vocación de servicio que los caracteriza y a mí me da mucho gusto poder formar parte de este proyecto, independientemente, de las aspiraciones que tengamos cada quien para los siguientes encargos, la idea de que se vaya consolidando este equipo de gente multidisciplinaria de distintas partes del estado y del país en torno a un proyecto ganador que busque dotar sobre todo la construcción de un buen gobierno para mejor futuro de nuestro estado, es para mí un gran honor.

¿Obligó la pandemia a cambiar la agenda legislativa?

Parte de nuestra agenda legislativa también se centró, si desde antes ya lo hacíamos, en procurar la transparencia en el manejo de esos gastos de manera extraordinaria.

¿Considera que se ha abordado eficientemente la pandemia en la entidad?

Yo creo que Nuevo León es una extraordinaria muestra de cómo se debió haber manejado la pandemia desde un inicio. Ese conflicto con el que entramos desde muy temprana fase cuando el gobierno federal se apresuró, y se manifiesta hoy precisamente en los números que tenemos de contagiados y fallecidos a nivel nacional vesus cómo se han manejado las cosas en Nuevo León. Por eso algo que se le debe reconocer al gobierno y a las autoridades de salud. Ya entrada la pandemia y ocurrencias que no ayudaron nada como el tema del transporte público.

