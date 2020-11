Colosio Riojas busca alcaldía de Monterrey, pero no vive en capital de Nuevo León

El diputado local de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, enfrenta una polémica para poder ocupar competir por la presidencia municipal de Monterrey, pues el lunes pasado un medio de comunicación dio a conocer unos videos que demostrarían que el legislador no tienen su domicilio en la capital del estado, sino en el vecino municipio de Santa Catarina.

Luego de darse a conocer esto, el diputado aclaró que aunque cambió de domicilio y ahora vive en Santa Catarina, sí puede contender a la alcaldía regia ya que en su momento presentará los documentos legales que le soliciten las autoridades electorales.

El pasado 23 de noviembre, El Horizonte publicó unos videos que les hicieron llegar, en los que se ve salir a Colosio de un domicilio en Santa Catarina, en concreto en el Fraccionamiento Cantizal tercer sector, de la colonia Valle Poniente, incluso el medio de comunicación expuso que desde hace dos años ya no vive en Monterrey.

Ante la polémica, el legislador envió una carta en la que aseguró que sí vive en la ciudad capital, que la vivienda de la que sale es una segunda propiedad que adquirió para él y su familia debido a temas de seguridad y para facilitar las actividades de los suyos.

"Estoy preparado para servir a las y los regiomontanos. Desde los ocho años resido en Monterrey. Específicamente en el sur, donde fui a la universidad y he formado a mi familia. Como es sabido, fue una situación extraordinaria la que me trajo a vivir a esta ciudad, al lado de la familia de mi madre, y desde entonces se convirtió en mi hogar. Monterrey es una ciudad a la que pertenezco y amo porque me ha dado todo lo que tengo”, dijo en su carta.

Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (FEDE) ya investiga a Luis Donaldo Colosio a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano.

El fiscal Gilberto de Hoyos Koloffón dijo que la denuncia fue presentada por el abogado Enrique David Ogaz, por lo que está en análisis para determinar si se da aviso al Ministerio Público o no.

"Nosotros no tenemos ningún plazo establecido, lo que tenemos que hacer es analizarla y nosotros mismos vamos llevando el desarrollo de las investigaciones de cualquier carpeta, en su momento determinaremos la forma en que el Ministerio Público va a resolver en ese caso", dijo el fiscal.

Aunque precisó que por el sigilo de las investigaciones y de la confidencialidad, no puede dar detalles del contenido de las denuncias, pero sí confirmó lo que se publicó en varios medios en los días recientes y que es la base de la denuncia.

A la polémica también se sumó el fundador de Movimiento Ciudadano, Ernesto Cerda, quien anunció que presentará una queja ante la Comisión Estatal Electoral cuando Colosio Riojas presente su registro.

En contraste, Agustín Basave, líder estatal de Movimiento Ciudadano, aseguró que la polémica se desató es guerra sucia de otros actores políticos que quieren también llegar a la presidencia municipal.

"Es un asunto jurídico al que le han querido dar un giro mediático porque le tienen pavor, le tienen mucho miedo quienes aspiran a competir por Monterrey, entonces buscan descarrilarlo a como dé lugar. Es una guerra sucia clarísima en contra de él buscando impedir a toda costa que compita", dijo.

Alianza con el PAN

Este hecho se da luego de que desistiera a participar en la contienda interna de Movimiento Ciudadano para elegir al candidato para la gubernatura, pues expuso que si no e realizaba una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) él no aceptaría, de esta forma dejó el camino libre a Samuel García.

“Desde que Movimiento Ciudadano nacional me invitó de manera directa a encabezar la candidatura a la gubernatura he dejado claro, invariablemente, que aceptaría siempre y cuando se concretara esa alianza. Mantuve mi posición incluso después del anuncio de Movimiento Ciudadano sobre la contienda interna. Hoy, a unas horas de que fenezca el plazo para el registro de coaliciones, la esperanza de que se dé el milagro de la alianza que he defendido por el bien de Nuevo León pende de un hilo”, expresó el 20 de noviembre en sus redes sociales.