Toma color el rumbo de la contienda; Clara Luz va por la gubernatura

Avanza proceso. Luego de que este fin de semana se registró una intensa actividad de los partidos políticos, de cara a las elecciones del 2021, en el estado va tomando forma quiénes será los “gallos” que estarán en la boleta electoral para los próximos comicios.

Se elegirán. Los comicios son para elegir gobernador, 42 diputados y presidentes municipales de los 51 ayuntamientos

Designa Morena a Clara Luz como precandidata única a la gubernatura de Nuevo León

Gubernatura. Casi completos: A pesar de la oposición de un segmento de militantes de Morena, la alcaldesa de Escobedo con licencia, Clara Luz Flores Carrales fue designada como precandidata única de ese partido para la gubernatura del estado.

En su discurso, la expriista, indicó que los resultados de la encuesta que la favorecieron como precandidata la comprometen a generar la unidad.

“A generar esta esperanza que necesita Nuevo León, a generar este gran equipo de mujeres y hombres que queremos esa real transformación”, señaló

Como sus contrincantes, se perfila el priista Adrián de la Garza Santos y el emecista, Samuel García así como Víctor Fuentes, del PAN que hoy se registra como precandidato. El alcalde de Santa Catarina Héctor Castillo también expresó su interés de “apuntarse” para la contienda.

Alcaldías. Más registros: El priista Francisco Cienfuegos buscará contender por la alcaldía de Monterrey; inclusive este lunes pedirá licencia a su cargo en el Congreso local.

El ex alcalde, Mauricio Fernández Garza también tiene interés de volver a gobernar San Pedro. El panista ya ha sido presidente municipal de ese ayuntamiento en tres ocasiones.

Reelección. Voto de confianza: Los que esperan ser favorecidos con el voto de la ciudadanía por otro periodo más son: el independiente, Miguel Treviño, en San Pedro; Cristina Díaz Salazar, en Guadalupe y César Garza, en Apodaca.

En el camino. Viene polémica: Los que no lograron concretar su precandidatura son: Mario Fernández, Fernando Abrego y Rafael Zarazúa que aspiraban a ir por la gubernatura del estado por Morena.

Lo mismo pasó con el ex Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien tenía intenciones de entrar en la contienda por este puesto de elección popular, pero bajo los colores del PRI.

Por definir: Afinan estrategias: otros nombres que se mencionan son el del legislador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio y el panista, Felipe de Jesús Cantú, quienes hasta el momento no han definido si buscarán la alcaldía de Monterrey.

En el caso de Cantú es panista y Colosio milita en MC, pero el albiazul ha demostrado interés en él.

Fechas clave: Del 20 de noviembre al 8 de enero del 2021, es el plazo para la obtención de apoyos para candidaturas independientes.

Las precampañas serán de 50 días, del 20 de noviembre al 8 de enero. Las intercampañas de 55 días, del 9 de enero al 4 de marzo, y las campañas de 90 días, del 5 de marzo al 2 de junio.