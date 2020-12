Protestan maestros del CNTE por pago incompleto de aguinaldo

Un reducido grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pertenecientes a la sección 50 siguió este lunes con las protestas por el pago incompleto de sus aguinaldos.

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

Ellos se apostaron frente a Palacio de Gobierno en donde quebraron una piñata con figura y dinosaurio y la leyenda Bronco en alusión al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón.

Ericka Galván, maestra del CNTE señaló que seguirán luchando por lo que es su derecho.

"No estamos de acuerdo (con que se les depositó una parte de su aguinaldo) porque nunca se consensó. Nos enteramos por los medios de comunicación", señaló la manifestante.

Grupo Galerías te regala monederos electrónicos Identifica tu Centro Comercial más cercano y consulta a través de su mapa los beneficios que tienen para ti.

Agregó que son 30 mil maestros los afectados con esta situación en el estado de Nuevo León.

Indicó que en el transcurso de la semana seguirán con las protestas en tanto las autoridades no les resuelvan la situación.

También te puede interesar: Intensifican maestros de Nuevo León protestas por adeudo de aguinaldo

Abarrotan regios comercios pese a pandemia

"Esto no se puede parar, no estamos de vacaciones.Los derechos no están sujetos a una negociación se tiene que cubrir con lo que corresponde", sostuvo.

La docente lanzó un llamado a la ciudadanía para que entiendan que lo que ellos están peleando es un derecho y eso no se puede perder.