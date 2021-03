Se integra Margarita Arellanes a Fuerza por México como secretaria nacional

La ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes reapareció este lunes como secretaria Nacional del Partido Fuerza por México y además estará respaldando la candidatura de Emilio Jacques a la gubernatura de Nuevo León.

El dirigente nacional de ese partido, Luis Gerardo Islas, encabezó el evento en donde Fuerza por México destapó a su candidato a la gubernatura y destacó la participación que tendrá Arellanes en el movimiento que pretende “salvar a Nuevo León”.

Trascendió que Arellanes será candidata a una diputación local por la vía plurinominal.

Jacques fungió como subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud en la actual administración estatal.

“Tenemos al mejor candidato y está al frente de ustedes”, dijo Arellanes cuando se le cuestionó por los otros aspirantes a la gubernatura del estado.

Islas destacó está seguro que con la suma de Margarita al proyecto también como coordinadora nacional de campañas del nuevo instituto político y la candidatura de Jacques está por venir lo mejor para Nuevo León.

Jacques resaltó que gracias a su labor como cirujano ha tenido la oportunidad de recorrer todo el estado y conoce sus carencias.

“En mis humildes recorridos de labor social he palpado los retos, la desesperación y las áreas de oportunidad de nuestras comunidades, de nuestra gente”, compartió.

Indicó que el estado tiene “bronquitis” y está a punto de llegar a “cuidados intensivos” por lo que buscará sanarlo.

“Es importantísimo saber que política quiere decir: servir; servir a la comunidad. Por desgracia algunos se han olvidado de la definición de política”, sostuvo.

Jaques resaltó que tiene una gran pasión por servir y un gran equipo que lo respalda.

Arellanes confesó estar muy contenta con la invitación que le hizo Islas para integrarse al partido.

“Estoy contentísima de apoyar al doctor Emilio Jacques como nuestro candidato a gobernador del estado. Algo que es importantísimo en Nuevo León en estos momentos es que debemos de dejar de lado la estridencia, dejar de lado la polarización, que diariamente vivimos”, expuso.

Cuantas veces, citó, no escuchamos: eres fifí o eres chairo o eres conservador o eres liberal o eres de allá del centro o de provincia.

“El doctor Jaques tiene la inteligencia, tiene la sensibilidad para atender esta crisis que estamos viviendo y voy a hablar por nuestro estado”, aseguró.

Arellanes opinó de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como gobernador de Guerrero por Morena.

“No puedo ser omisa. Si soy mujer y en verdad habló de sororidad yo no puedo decir que no sé qué pasa, qué no sé qué sucede, yo tengo que decir con todas sus letras y, como lo dijo hace unos momentos, el presidente nacional del partido, aquí no se aceptan violadores, aquí o no se aceptan golpeadores, aquí no se aceptan hombres que le gritan a las mujeres, aquí no se acepta la violencia económica en contra de las mujeres”, estableció.

Arellanes permaneció alejada de la escena política por seis años y recién se había mencionado que ella sería la candidata del Fuerza por México a la gubernatura.