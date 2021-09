Que no venga a decir nadie que Fuerza Civil está echada a perder: Aldo Fasci Zuazua

En tono molesto, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua dijo que está cansado de tantas “estupideces” y que digan que Fuerza Civil está “echada a perder”.

También te puede interesar: Policías de Nuevo León no tienen claras sus funciones: Fasci Zuazua

Día del policía, ceremonia de imposición de grados generación 2021. Día del policía, ceremonia de imposición de grados generación 2021. Publicado por Canal 28 Nuevo León en Lunes, 6 de septiembre de 2021

En el marco del día del Policía, el funcionario estatal, aseguró que entregará al próximo gobierno, encabezado por Samuel García, una institución fortalecida y con certificación internacional.

“Lo digo con todas sus letras que no me venga a decir nadie que Fuerza Civil está echada a perder, Fuerza Civil está echada para delante”, dijo.

Destacó que no va a permitir que nadie hable mal de la corporación.

“Yo no voy a permitir que ninguno que no haya visto lo que ustedes luchan en la calle, que no haya ido a un funeral de nuestros compañeros hable mal de la institución”, señaló.

Policía y penales certificados

Remarcó que va a entregar una corporación certificada internacionalmente, un C5 certificado, un sistema penitenciario en orden y certificado.

“Les anuncio que el próximo secretario y el próximo gobierno van a recibir una institución fortalecida”, reiteró.

Detalló que Fuerza Civil recibió la certificación internacional de CALEA, organización certificadora de procesos y estándares de agencias policiales.

La misma certificación obtuvo el C5 y el centro penitenciario de mujeres mientras que los demás están en proceso.

El funcionario estatal admitió que la corporación tiene carencias y retos por cumplir, pero actualmente es la que detiene al 40% de los delincuentes del estado.

Además, agregó, que en cuanto a detenciones ilegales redujo el número de 30 por cada 100 detenidos a 1.3 %.

A detalle:

Homenaje. El 5 de septiembre fue instituido como el día del Policía en honor de Marcelo Garza y Garza, ex director de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien murió hace 15 años en cumplimiento de su deber.

Detenciones. El secretario de Seguridad Pública destacó que FC detiene al 40% de los delincuentes del estado en comparación con las corporaciones municipales.

Promoción. Durante la ceremonia se celebró la Promoción de Ascensos de 59.