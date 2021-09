Fasci Zuazua descarta una guerra entre policías y narcos en Nuevo León

Ante el incremento de la violencia en Nuevo León, el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, descartó una guerra en las calles del estado para detener a los narcovendedores.

En entrevista, en el marco de la celebración del 10 aniversario de Fuerza Civil, el funcionario indicó que los hechos violentos son el resultado de la disputa territorial de los vendedores de droga.

“Tenemos que hacer más presencia, pero tampoco queremos que haya enfrentamientos enfrente de todos, nosotros venimos a mantener la paz, no ha provocar guerra”, asentó.

Mencionó que en Nuevo León 7 de cada 10 homicidios son de narcovendedores o gente que consume droga.

“Son temas de lucha por una esquina”, dijo en relación al motivo de las disputas y crímenes.

Comentó que se tiene que seguir una estrategia para contrarrestar la inseguridad que genera la venta y consumo de estupefacientes.

“Si, usted me pide que yo le diga que vamos a irnos a las calles a agarrarnos a balazos, esa no es la estrategia, vamos a usar la inteligencia y mucha coordinación, trabajo en equipo”, apuntó.

Resaltó el trabajo coordinado con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

“Tenemos que trabajar no solamente en detenciones. A esa gente hay que detenerla y meterla a la cárcel; tenemos que fortalecer la labor de la Fiscalía entonces tenemos que hacer más presencia”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que no quieren enfrentamientos de policías con narcovendedores enfrente de todos.

“Lo que tenemos que trabajar de fondo es que mientras los jóvenes sigan consumiendo drogas, esto no se va a acabar y no lo tenemos que meter en la cabeza”, aseguró.

En relación a que si se prevé una situación de violencia similar a la de hace unos años, respondió que no hay que asustar a la población.

“No me asuste a la gente, ya están asustados; no me los asuste más”, respondió.

Indicó que en materia de seguridad, el estado ha realizado un trabajo muy sólido de la mano con la Federación.

“No somos una isla, hay problemas internacionales en el tema de las drogas y de las organizaciones criminales es entre varios países”, puntualizó.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de enero a agosto del presente año, en la entidad se han registrado 738 homicidios dolosos.

La cifra ha ido en aumento en los últimos años, en el 2018 ocurrieron 825; en 2019, 956; en 2020, 914 y ahora van 738 y faltan por contabilizar cuatro meses.

Tan solo el fin de semana ocurrieron 18 homicidios en Monterrey y su zona metropolitana, atribuidos al crimen organizado.