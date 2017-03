En busca de la felicidad

Ilse Santa Rita

Tener el trabajo de tus sueños, iniciar ese negocio que has tenido en mente por años, visitar el país que te mueres por ver o vivir en otra ciudad del otro lado del mundo. ¿Qué te hace feliz?

“Esa es la primera pregunta que debes hacerte para todas las decisiones que tomes”,

me dijo mi papá un día de crisis existencial. Desde entonces, esa es una pregunta que me hago a mí misma con cierta frecuencia. Con mucha frecuencia, en realidad.

Saber qué te hace feliz no es una pregunta fácil de contestar, pero la verdad es que tampoco es taaan difícil. Saber dónde quieres estar en unos años no sólo se trata de pensar qué puesto quieres tener en el trabajo o cuánto dinero quieres ganar, significa saber qué tipo de historias quieres contarle a tus amigos, a tu familia o a la gente que te rodea.

Pensar qué te hace feliz definirá muchas de las decisiones en tu vida como dejar un trabajo por otro, vivir en otro lugar, irte a estudiar al extranjero o planear unas vacaciones a Tailandia o a Hawái. Si no lo sabes a dónde quieres ir ¡cómo vas a saber en qué dirección dar el primer paso!

Bueno ¿y qué papel juega el dinero ahí?

Para alcanzar nuestros sueños siempre habrá cualquier cantidad de barreras. Limitaciones –incluso naturales –que sería muy difícil o hasta imposible superar. Por ejemplo, sería muy difícil que yo, a mis 28 años, me convirtiera en basquetbolista profesional, o bailarina o cantante. Entonces, si la vida ya está llena de limitantes, ¡que el dinero no sea una más!

Alcanzar la libertad financiera significa crearte las condiciones para que el dinero no sea un obstáculo para alcanzar eso que verdaderamente te hace feliz.

Si tú eres de los que se pregunta: bueno y qué chiste tiene ahorrar si me lo puedo gastar en la fiesta y porque YOLO. ¡Aquí tienes tu respuesta! El dinero no es para tenerlo atesorado toda la vida, es para gastártelo en las cosas que sí te importan, no en puro taxi o que no sepas ni en qué te lo gastas.

Por eso, cuando inicies un ahorro o una inversión, la primera pregunta que debes hacerte (incluso antes de qué rendimiento te da) es: para qué lo estoy haciendo. Eso te va a permitir ser constante con tu ahorro y tu inversión. Recuerda que en las inversiones, la constancia y el compromiso es súper importante para poder alcanzar los beneficios esperados.

A los objetivos, el barrio y la ciencia los respaldan

La economía conductual, que es una corriente de la economía que estudia cómo las personas tomamos las nuestras decisiones financieras, dice que cuando una persona tiene objetivos específicos, es mucho más fácil alcanzarlos por el factor de la motivación.

Y cuando se trata de iniciar un ahorro o inversión, debes tener presente que el objetivo debe ir más allá que el hecho de sólo tener dinero, hacerlo significa ser quien eres, convertirte en quieres ser y que el dinero no sea un obstáculo para eso, al contrario, que se convierta en un medio para que lo logres. ¿Y a ti qué te hace feliz?

