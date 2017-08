Regreso a clases

Héctor Escalante

Este lunes 21 de agosto regresan a clases más de 25.7 millones de estudiantes y más de un millón 200 mil docentes, sólo de Educación Básica, para el ciclo escolar 2016-2017. Con ello también llega la compra de útiles, uniformes, inscripciones, cuotas y colegiaturas, gastos que los padres tienen que hacer y que cada vez cuestan más trabajo.

Los esfuerzos que hacen los padres todos los años para poder dar educación a los niños y jóvenes es monumental, según el análisis que presentó HSBC El valor de la educación (The value of the education), México es uno de los 15 países en el mundo que más invierten en la educación de sus hijos. Según dicho informe, los padres estamos dispuestos a hacer sacrificios personales para impulsar el desarrollo de los hijos y México se ubicó en la posición número 10, por encima de Canadá o Francia y también por encima de todos los países de América Latina.

En nuestro país más de 23 millones de alumnos cursarán su educación en escuelas públicas, mientras que 2.5 millones en escuelas privadas. El esfuerzo familiar para impulsar la educación es monumental. La educación debe ser uno de los pilares básicos en el desarrollo de nuestro país, el gasto lo debe hacer el Estado y acompañado por las familias, pero no al revés.

A partir de la Reforma Educativa se planteó el Modelo Educativo 2016 que entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2018 – 2019. Según la SEP la idea es transformar las prácticas pedagógicas, para pasar de un enfoque centrado en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje del alumno, en el que el estudiante tendrá un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento y aprendizaje.

Suena muy bien, sin embargo, tenemos severos rezagos en infraestructura en muchas regiones. Hay un número muy importante de escuelas rurales con infraestructura precaria y con niveles bajos en la calidad de la educación que imparten. No debiera ser que un nuevo modelo educativo abone a la marginación de ciertas comunidades, es deseable que se impulse el desarrollo regional con infraestructura mínima en las comunidades más alejadas. México tiene muchas caras y por ende necesita mas de una estrategia.

¿Estamos listos para ser un país bilingüe en dos décadas? Hay discursos que suenan muy bien cuando se pronuncian pero vale la pena saber dónde estamos parados.

El Secretario de Educación Aurelio Nuño anunció un plan para en 20 años tener escuelas completamente bilingües. Es algo deseable, pero la pregunta es ¿de verdad es posible que en un país lleno de desigualdad y de carencias se puede impulsar una educación bilingüe en las comunidades marginadas? En muchas de esas comunidades no sólo no hablan español, sino que les discrimina por no hacerlo y las instalaciones son precarias, por ejemplo el 10% de las escuelas no cuentan con baños.

Hay un esfuerzo monumental detrás de cada historia de los alumnos en México, los padres hacen un gran sacrificio, los estudiantes un esfuerzo personal y muchos de los docentes son muy dedicados. El Gobierno tiene que estar a la altura de las circunstancias y proponer retos que se puedan cumplir, todos queremos que la Reforma Educativa se lleve a cabo, que las plazas no se hereden, que haya educación de calidad e incluso que nuestros hijos sean bilingües en 20 años, pero no necesitamos más discursos para el lucimiento de nadie o para hacer spots, necesitamos que las cosas se hagan y se hagan con responsabilidad. No tenemos tiempo que perder.

Últimas palabras.

El PRI avanza en su posible candidato. El gran ganador del fin de semana fue José Antonio Meade, pero el favorito del Presidente Peña es Aurelio Nuño. Hay que esperar.