10 cosas productivas que hay que hacer antes de morir

Helios Herrera

Como todos ustedes saben, la semana pasada la tierra mexicana nos dio una buena sacudida. A pesar de su alta intensidad y duración, no fueron tantos los daños que provocó comparado al sismo del 85.

Sin embargo, me es imposible dejar de pensar en aquellas iglesias, palacios municipales, bardas y sobre todo algunas vidas humanas que fueron víctimas de este fenómeno natural imposible de controlar.

El reporte oficial reportó al menos 15 personas fallecidas, por supuesto que en porcentaje con quienes habitamos en este país; podríamos ver ese número insignificante; no obstante, al final del día, no son sólo 15 personas, sino 15 familias.

Es decir, pienso que por cada persona que perdió la vida, hay al menos 10 personas cercanas a él o ella, que, aunque siguen en este mundo terrenal, murieron un poco en vida por la pérdida inesperada de ese familiar o amigo.

10 cosas productivas

Pues bien, queridos lectores, el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes tras este temblor que también sacudió los pensamientos, emociones y recuerdos de muchos; son algunas cosas muy sencillas que podemos implementar en nuestra vida diaria para tener una vida productiva en todos los sentidos.

1. Sé consciente. ¿Sabes el por qué o para qué haces lo que haces y si eso te hace feliz? Frecuentemente pregúntatelo. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos y muchas veces vamos avanzando en ella como borreguitos, guiados por lo que dicta la sociedad o lo que toca hacer. Regálate unos momentos de reflexión y analiza verdaderamente si lo que haces te hace pleno. Si contestas que sí, sigue por ese camino; si encuentras varios no, toma las riendas y decídete a cambiar.

2. Ponte metas. Es mejor no alcanzarlas que nunca haberlas tenido, sé claro al fijarlas y trabaja en constancia por ellas. Siempre soy muy insistente en las metas, pero al final es lo único que nos va a permitir llegar a donde queremos. Sean grandes o chiquitas, diario ten una meta clara por la cual vivir.

3. Aprende a vender. Sin importar a qué nos dediquemos, todos somos vendedores. ¿Sabes que es lo que ofreces a los demás? Identifica todas tus habilidades y talentos, nunca sabes con quién puedes coincidir y las oportunidades que pueden estar frente a ti; y que, si no aprovechas, simplemente agarrarán camino sin regreso.

4. Sorpréndete. La vida tiene regalos gratis y dejarlos pasar es uno de los mayores desperdicios, abre tus sentidos a ellos. ¿Hace cuánto no de das cuenta del canto de los pájaros al atardecer? ¿Cada cuánto volteas al cielo y eres capaz de ver su inmensidad? Estamos rodeados de maravillas que dejamos de apreciar por nuestros ritmos acelerados de vida. Al menos una vez al día enfoca tu atención en uno de estos regalos que son verdaderamente valiosos.

5. Vence miedos. Las mayores limitantes que tenemos son nuestros temores, atrévete a dominarlos y sentir todo tu poder. El miedo es una de las mayores razones por la cual las personas no perseguimos nuestros sueños, no te esperes a mañana para empezar a derrumbar esas barreras que no te permiten avanzar. Cada vez que vences un miedo, más nace la sed por conquistar tus sueños.

6. Paga lo que debes. No acumules deudas que te hagan sentir ahogado, haz un plan de pagos y libérate de esa presión. Hoy en día es muy fácil caer en este tema, ya sea por préstamos bancarios, gastos imprevistos o innecesarios, préstamos de familiares o amigos, entre otros; sin embargo, si ya estás sumergido en el tema, enfoca tu atención presente para salir de ello y no volver a caer. Sin duda te sentirás mucho más ligero y con mayor tranquilidad.

7. Innova. Se vive una vez y hacerlo de manera rutinaria es una mala inversión; cambia las cosas de tu vida y dale un giro. No me refiero a que, después de leer estas líneas, debas agarrar tus cosas y empezar una vida completamente diferente; sino que, muy por el contrario, en tu rutina actual encuentres aquellos aspectos que puedes hacer novedosos. No te quiebres mucho la cabeza, pueden ir desde cambiar la ruta de regreso del trabajo.

8. Rétate. Si quieres conocer de lo que eres capaz, rompe tus propias marcas. En todos los ámbitos siempre ve por más. Todos tenemos un gran potencial que a veces no explotamos porque no creemos tenerlo o no lo hemos descubierto. Permítete ver para qué eres bueno y para qué no eres bueno, y en ambos escenarios, demuestra lo que eres capaz de lograr.

9. Sé líder. Ten a tu cargo equipos de trabajo, en donde más allá de sólo coordinarlos, seas tú quien los guíe y enseñe. Sin importar a qué te dediques, todos podemos fungir como líderes varias veces en la vida. Agarra las riendas de un proyecto y sé tú quien conduzca a un equipo de trabajo a los resultados propuestos. Descubre la satisfacción que esto tendrá para ti.

10. Disfruta. La vida es bella y tanto lo bueno como lo malo pasa; así que, en consciencia, vive cada segundo y agradece por tenerlo. Recuerda que la actitud con la que tomamos todas las circunstancias que se nos presentan, determinan significativamente en cómo nos va en la vida; así que aprende a sonreírle y a hacerte aliado de ella.

No sabemos el día de nuestra partida, así que hagamos desde hoy lo que está en nuestras manos. Este domingo te invito a hacer tu vida productiva y feliz.

Piensa, reflexiona y actúa.

