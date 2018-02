La lucha encarnizada por Morelia

Víctor Americano

Prácticamente quedó definida la contienda por la presidencia municipal de Morelia, rumbo al 1 de julio de este año, fecha de los comicios en las contiendas federales y locales; de tal suerte que los nombres en las boletas podrían ser: Alfonso Martínez, que buscará la reelección; Fausto vallejo, por el PES y el PT; Daniela de los Santos, por el PRI; Carlos Quintana, por el Frente que aglutina PAN, PRD, PVEM y MC; mientras que por MORENA, las posibilidades se decantan al momento por Alfredo Ramírez Bedolla.

Resultará interesante ver en las boletas juntos al mentor y a la alumna, Fausto y Daniela; mientras que Alfonso sabrá qué calificación le darán los morelianos en las urnas, luego de ya casi tres años de gobierno, y por su parte, Quintana encabezando al Frente y con todo el apoyo de Marko Cortés, se juega su carrera política, ya que una derrota no está presupuestada en su cuarto de guerra, por el esfuerzo nacional de esa coalición, que solo en Michoacán, incluye también al PVEM.

Surgen preguntas sobre esta contienda, ¿a quién le resta votos la incursión de Don F?, es obvio que Daniela de los Santos no ignora que en política no se olvidan las afrentas y su mentor no se la va a perdonar, aunque a decir verdad, ya debería consolidarse de una vez por todas el relevo generacional; Daniela trae una imagen joven, carismática, pero dicen que más sabe el viejo por diablo…

¿Será una contienda de tercios o Alfonso Martínez sería el enemigo a vencer y esperaría a ver quién de los demás crece lo suficiente para enfrentarlo?, de entrada y por la coalición que se armó, se pensaría que la contienda sería entre Alfonso y Quintana, pero nada está escrito. El Frente no se puede confiar, sino, que le pregunten a Jaime Darío Oseguera, que pensaba tenía el triunfo en la bolsa en la contienda pasada, pero llegó Poncho y se la ganó. Aunque a decir verdad, Oseguera perdiendo ganó, ya que le dieron su Notaría como premio de consolación.

¿A MORENA le alcanzará la figura de AMLO para ganar Morelia?, en la opinión muy personal de este servidor, si don F hubiera ido por Morena, creo que le hubiera alcanzado incluso para ganar, pero ahora que se va a pulverizar el voto, es cierto que el voto duro será muy importante, y Alfredo Ramírez Bedolla, con todo y que es un respetable político, no tiene voto duro, será complicado para su causa ofrecer buenas cuentas a AMLO.

¿La poca transparencia para la elección del aspirante del PRI le podría meter ruido a la propia Daniela? No creo que ni Memo Valencia ni Constantino Ortiz se queden callados, seguro que en redes, sobre todo Memo, echará la carne al asador para deslegitimar las aspiraciones de Daniela de los Santos; y miren que el PRI nacional se metió en camisa de once varas sin ninguna necesidad.

¿En qué terminó la contienda interna entre Torres Piña y García Conejo?

En el papel, ayer 11 de febrero se tendría que haber definido quién de los dos personajes del Sol Azteca iría como candidato al senado; y efectivamente se instaló el Consejo Nacional Electivo del PRD, pero las votaciones para seleccionar a sus aspirantes de carácter federal se pospusieron hasta el 17 o 18 de febrero. O sea que esta novela política continuará.

Y muchos se preguntarán, ¿porqué hicieron precampañas ante la militancia del partido, si la definición no será en consulta a las bases, sino, ante votación del mencionado Consejo?, esa una pregunta que se podría aplicar no solo a este caso, sino a los propios aspirantes presidenciales, ¿contra quién hicieron precampaña interna Meade, AMLO y Anaya?, contra nadie, pero eso sí, recorrieron todo el país con un despilfarro brutal del erario, del dinero de los mexicanos.

Total, la definición entre Carlos Torres Piña, de la corriente, Alternativa Democrática Nacional (ADN), y Antonio García Conejo, de Foro Nuevo Sol (FNS), tendrá que esperar una semana más, ya que el Consejo Nacional Electivo entró en receso y hasta el próximo fin de semana votarán para ver quién de los dos consigue las dos terceras partes de las mismas… el suspenso sigue en el PRD.

López Salgado vs Ixtláhuac Orihuela… ¿quién miente?

A mitad de semana, el Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, señaló que el precandidato del PRI al senado de la República, Antonio Ixtláhuac Orihuela, está impedido para participar en el proceso electoral ordinario 2017-2018, por presuntos desvíos de recursos cuando el joven priísta gobernaba el municipio de Zitázuaro en el 2008.

De inmediato Orihuela, respondió rechazando las acusaciones, incluso advirtiendo una posible demanda por “el daño moral y a la honra que pretenden ocasionarme”, dijo.

Además dijo, “es falso que me encuentro inhabilitado, como queda comprobado con el documento que exhibo, de fecha 01 de febrero de 2018, expedido por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán”, explicó al mandar un documento vía correo electrónico a los medios de comunicación… ¿quién es el mentiroso?, ¿uno acusa, el otro desmiente con un documento?, ¿habrá denuncia para que se investigue y se sepa quién miente a los michoacanos?, ojalá, porque la clase política en general, está tan acostumbrada a litigar en los medios, que ya no se les cree.