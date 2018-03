Política Confidencial: Prevén fractura en el PRI

Confidencial

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, enfrenta lo que podría ser el inicio de una fractura del PRI a nivel local tras la salida de militantes hacia el partido de Morena en los últimos días. Actores cercanos al organismo político refieren que desde el inicio de su administración se sembró la inconformidad de quienes fueron despedidos y desterrados del aparato gubernamental y del propio partido por ser cercanos a otros grupos como el del ex mandatario Miguel Ángel Osorio Chong.

Jesús Seade Kuri, es el nombre de quien, en caso de que ganara la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quedaría al frente de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El equipo del tabasqueño trabajó para convencer al académico desde hace unos meses, nos cuentan, para que aceptara –en caso de que se dieran las condiciones– volver a México para trabajar en el gobierno, ya que actualmente vive en Hong Kong donde labora en la Facultad Asia Global como profesor de Economía.

Sergio Hernández Hernández, coordinador de la bancada del PAN en Veracruz, aseguró que ya se organiza una vaquita o cooperación entre quienes integrarán el comité organizador del Sistema Estatal Anticorrupción, pues reconoció que no hay fondos para trabajar en elegir los perfiles de dicho organismo que forma parte de un sistema que la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes heredó del gobierno de Javier Duarte y que a la fecha permanece estancado.

Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente, reconoció que viajó en un vuelo privado para volver de sus vacaciones desde Colorado, Estados Unidos, a México pero, aseguró, se trató de un “aventón” de un grupo de personas que había contratado el vuelo hacia el mismo destino. Lo cierto es que en tiempos previos a las elecciones, los vuelos privados en aviones y helicópteros de funcionarios resultan polémicos y dejan espacio a la duda sobre si se erogaron recursos públicos aunque no haya sido así.

Morelia

Esta semana la nota se la llevaron los aspirantes presidenciales independientes con la captura de firmas: 811 mil firmas falsas le detectan a Armando Ríos Piter, más o menos 300 mil a El Bronco y 425 mil a Margarita Zavala.

Parece que la boleta se define; son cuatro aspirantes hasta el momento; esto cambia el panorama en muchos sentidos.

Sabemos que Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter irán al Tribunal, pero no vemos cómo el Tribunal pudiera cambiar la resolución del INE, y no lo vemos porque aquí hay que destacar varias cosas bien interesantes:

Se detectaron estas inconsistencias, estas simulaciones en las firmas obtenidas para apoyar a esos aspirantes, a través de una tecnología que si no hubiéramos tenido, hubieran estado en la boleta.

Se cambia el panorama y si nos atenemos a las encuestas, estaríamos viendo a una Margarita Zavala que traía en promedio ocho puntos, pero ya no está El Bronco y ya no está Ríos Piter. No sé si en automático podría esto ayudar a que Margarita creciera un poco más.

Ahora bien, aquí hay un tema importante: hay un estancado José Antonio Meade y un estancado Ricardo Anaya, y un puntero que crece y crece y crece, y algo que advertía curiosamente alguien que está a favor de Margarita Zavala, Roberto Gil, en un artículo que escribió en El Financiero, decía: "no hay nadie que esté construyendo un discurso en contra de López Obrador".

A Margarita Zavala le va a dar tiempo para construir argumentos en contra de Ricardo Anaya y después contra Andrés Manuel López Obrador.

Creo que primero contra Ricardo Anaya, porque va a tratar de recoger lo que más pueda del voto panista, de ese voto tradicional donde Margarita era muy bien vista y era una alternativa para el PAN. Después se enfocará contra Andrés Manuel.

Yo creo que ha sido estratégico tanto de Ricardo como de José Antonio Meade no atacar a Andrés Manuel en este tiempo. No significa que la estrategia esté bien, sino que estratégicamente han manejado línea discursiva entre dos partidos, PRI contra el PAN o el Frente con el ánimo de quedarse en segundo. Habrá que ver si les resulta. Al tiempo.