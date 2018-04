Cómo decidir el voto

Juan Enrique Huerta Wong

Si a los 20 minutos la película se vuelve predecible, o el marcador va 3-0, la historia se vuelve aburrida. Para alimentar la incertidumbre, la ventaja grande de AMLO no es definitiva. Un 20% del padrón electoral, unos 18 millones de electores, parecen no haber definido su voto. Anaya dice que irá por ellos. Y esta semana, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha dado a conocer “El México del 2018”, documento que puede usarse como guía para definir el voto.

“El México del 2018: Movilidad Social para el Bienestar” es un diagnóstico de lo que para un grupo selecto de especialistas cobijados bajo el principal think tank que opera en México, son los principales problemas del país.

El título es claro, proponiendo en síntesis que para que los mexicanos alcancen mayor bienestar, resulta necesario que haya mayor movilidad social, es decir, que quienes nacen pobres no mueran pobres y al revés, que quienes nacen ricos no mueran necesariamente así. Es decir, que sea el talento y el esfuerzo de las personas lo que forje su destino, y no las circunstancias bajo las cuales se nace.

Cinco propuestas básicas resumen el documento. Primero, un sistema de protección social que incluya reformas en los siste­mas de salud, de pensiones y de seguridad social. Segundo, mejora de la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación media y media superior. Tercero, una reforma fiscal que lleve a la elimi­nación de la informalidad. Cuarto, eliminar la discriminación hacia grupos vulnerables. Cinco, acceso a la protección financiera a través del ahorro, del crédito y de los seguros.

El informe firmado por Marcelo Delajara, Rodolfo De la Torre, Enrique Díaz Infante, y Roberto Vélez Grajales pone en el corazón de la política pública al engrosamiento de la clase media. Para ello proponen que la definición de la clase media incluye la riqueza de las personas y la educación. Bajo su análisis, actualmente México cuenta con un tercio de la población como clase media, la cual requiere engrosarse para que haya bienestar general.

¿Qué candidato garantiza el cumplimiento de estas 5 propuestas? Más o menos todos han estado hablando de dos puntos. Primero casi todos coinciden en una reforma de pensiones que fomente protección social universal. Segundo, todos coinciden en una reforma fiscal que aumente la recaudación. De los otros puntos no estoy seguro, pero usted es quien votará.