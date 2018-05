Descubrir San Antonio a través de Disney on Ice

Ricardo Tinajero

La semana pasada fue internacional, debido a que tuve la invitación de ir a San Antonio, Texas, para ver uno de los mejores espectáculos sobre hielo, “Disney on Ice”. Todo empezó a las seis de la mañana del miércoles cuando fue el llamado para estar en el aeropuerto de la CDMX. Ahí varios compañeros de diversos medios de comunicación aguardábamos para tomar el vuelo que nos llevaría a una de las ciudades más importantes del estado de Texas. Una vez abordado en avión, sólo tomó dos horas para llegar a la ciudad. Las cuales se me hicieron cortas, ya que venía platicando tan a gusto con mi compañero de asiento Victor Tolosa que trabaja en Televisa Espectáculos, el cual es un guerrero, ya que venció al cáncer y ahora lleva una lucha para que el “Meloma Múltiple” se integre al sistema de salud y del seguro popular, aparte de todas las anécdotas que compartimos en nuestra carrera…

Al aterrizar, nos llevaron a comer a un lugar tan típico de comida Tex-mex, Chilis. Ahí cada uno pudo escoger lo que más le apetecía, costillas a la BBQ, cortes de carne, hamburguesas, alitas de pollo, etc… Después es de comer, obvio era parada obligatoria conocer el famoso “Alamo” y sus alrededores… Me encantó la arquitectura de la cuidad que se conserva desde los primeros pobladores españoles y que se fusiona con la arquitectura alemana cuando llegaron estos a principios del siglo XIX; otra de las atracciones es el Rivercenter Mall que atraviesa hoteles, restaurantes y tiendas, encuentras de todo…. Una de las frases que más me gusta en la vida es “Que a dónde fueres, haz lo que vieres” y esa misma la aplica mi querida Maricarmen Grimaldo (promotora de Ocesa) que nos consintió de lo lindo. Y por qué digo esto, pues a las 23:00 hrs nos llevó a cenar al restaurante Denny’s, los cuales ya no hay en nuestra ciudad.

Wowww que delicia fue probar un pastel de carné acompañado de papas fritas, obvio guarnición que va con todo y te las sirven en todas partes de Estados Unidos. Y para bajar la cenita, porque no una vuelta por la ciudad…. Al día siguiente nos tocó trabajar. Nos llevaron al “Alamodome” donde se presenó el show de Disney On Ice, Persigue tus sueños”. Nos metimos hasta las entrañas, descubrirnos un mundo alterno que trabaja al cien por ciento, para que el el vestuario esté impecable, las pelucas bien peinadas, los patines en su lugar y así poder tercera llamada. Ahí conocimos a dos mexicanos que participan en esta producción Jacobo Montemayor y Anais Treviño, ellos patinan y deleitan al público con sus acrobacias y números musicales. Los dos son de Monterrey. Y desde niños les encantaba ver la magia de Disney en el hielo, y que el persevera alcanza, pues ellos lograron hacer su sueño realidad de pertenecer a una de las compañías más importantes para que los niños vean a sus personajes favoritos.

La duración de este es de dos horas y podremos ver a “La Bella y la Bestia “, “Cenicienta”, “Rapunzel”, “Frozen” y para finalizar “Moana” que fue la sensación entre los chiquitines, coreando todas las canciones. Pero lo mejor es de que ustedes no tendrán que ir hasta allá, porque llegará al Auditorio Nacional el 18 de Julio. Seguro que los reyes del hogar se los van agradecer de que los lleven a vivir esta experiencia única.

Otra de las atracciones de San Antonio son sus Mall’s (centros comerciales) como San Marcos, North Star y La Cantera que son muy famosos por sus descuentos y ofertas. Puedes tomar un uber, como lo hacemos aquí, para que te lleve a vivir el “shopping” y descubrir marcas de lujo hasta la más comunes. Pues la verdad aproveche para hacer lo propio y me consentí de pies a cabeza (ya estoy esperando el estado de cuenta de mi tarjeta) pero con esos precios no podía desaprovechar la ocasión. Me quedo varias cosas de este viaje. Vi un show que gustará a chicos a grandes y que los sueños se hacen realidad, si los persigues. Hice las compras de todo el año. Y que probé las delicias texanas gane como tres kilos de todo lo que me comí, pero valió todo la pena.

