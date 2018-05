Anaya en tierras michoacanas

Víctor Americano

Ricardo Anaya estuvo en tierras michoacanas y contrario a lo que muchos pudieran suponer de posibles dimes y diretes con el gobernador Silvano Aureoles, pues nada, todo transcurrió de manera tranquila y el tema que resaltó esta visita, fue el intercambio de cumplidos y apoyos que se profesaron con el medio hermano de Silvano Aureoles, que es Toño García. Ambos felices por el evento masivo realizado en el Palacio del Arte.

El abanderado del Frente por México ya cambió su discurso, ahora se quiere erigir como el candidato que busca la paz, que quiere conciliar a México, y como no, después del bajón que dio en las encuestas tras el segundo debate presidencial, aunque desde Sahuayo, volvió a asestar un golpe a AMLO, “López Obrador está rodeado de delincuentes”, señaló. Errar no es tanto el problema, el asunto es recuperarse, dar ese golpe de timón que le permita de una vez por todas ser competitivo ante un AMLO con esa marca llamada Morena, que no da su brazo a torcer.

¿Qué es lo que más recordamos del segundo debate?, ese Ricky Riquín Canallín y el “voy a cuidar mi cartera”, de AMLO, ¿recordamos alguna propuesta viable?

El Debate por Morelia

Hablando de debates, mañana se realizará el primero en forma entre los candidatos a la presidencia municipal de Morelia, tras los lineamientos dados a conocer por el IEM para este tipo de ejercicios, ahora sí estarán los siete candidatos, una dama y seis caballeros, donde habremos de conocer si el ejercicio tendrá la altura para convencer a los morelianos por quién votar, o si solo será un debate para hacer memes y chistes en las redes sociales.

Y en lo que arrancan las últimas cuatro semanas de campaña tanto federal como local, las encuestas siguen midiendo las preferencias electorales en la entidad y en específico en esta capital.

Por ejemplo, en la primera quincena del mes de mayo se realizaron diversas mediciones acerca de las preferencias electorales en Morelia, Michoacán, las cuales son dignas de analizar, porque, aunque Alfonso Martínez, candidato Independiente, continúa arriba en los sondeos, la diferencia entre el primero y los segundos lugares, se han apretado, de tal manera que hay quien habla de un “empate técnico” al día de hoy.

El adversario electoral para los candidatos postulados por los partidos políticos, efectivamente es Alfonso Martínez, quien busca la reelección y que de acuerdo a estos números, andaría entre los 22 y 24 puntos porcentuales, cuando a la gente se le pregunta: Si hoy fueran las elecciones a la presidencia municipal de Morelia, ¿por quién votaría usted?

Sin embargo, el abanderado del Frente por Morelia, Carlos Quintana, ya se ubica en segundo lugar moviéndose entre los 18 y los 19 puntos, arropado por los partidos PAN, PRD y MC, al hacer esa misma pregunta.

El tercer lugar varía, porque en algunas mediciones ubican a la priísta Daniela de los Santos, con alrededor de 15 % y en otros al profesor Raúl Morón, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, hasta con 17 %, y analizando los números, los dos tendrían un “empate técnico” en el tercer lugar por el momento.

Le seguiría el ex gobernador, Fausto Vallejo con 10 puntos porcentuales, en una medición muy consistente en las diversas encuestas, aunque con un franco crecimiento.

A Constantino Ortiz, candidato del PVEM, las más optimistas encuestas le dan casi 6 %, pero es otro de los que podría crecer, dependiendo de las estrategias de su cuarto de guerra.

César Santoyo Muñoz, del PANAL, apenas araña el 1% de las preferencias, sin que merezca otro comentario por el momento.

Sin embargo, cuándo la pregunta es, si en este momento fueran la elección por la presidencia municipal de Morelia, ¿por cuál partido o coalición votaría usted?, sin mencionar nombres de candidatos, las cosas cambian ligeramente por la marca Morena, que es la más posicionada recientemente; los números al responder la anterior preguntan quedarían, Candidato Independiente, 23.07 %; PAN-PRD-MC, 19.16 %; Morena-PT, 17.79 %; PRI, 14.68 %; PES, 8.75 %; PVEM, 5.01 % y PANAL, 1.02 %, con un No Sabe o No Contestó del 10.52 %.

Lo anterior nos arroja varias reflexiones; si Morena hubiera arropado a Fausto Vallejo, prácticamente el ex gobernador pudo haber regresado a gobernar el municipio sin problema alguno, como no fue así, la marca del partido de AMLO , la está capitalizando Raúl Morón, quien se va a colgar del partido y del propio tabasqueño, para ser competitivo, ¿le alcanzará al profesor Morón a pesar de los negativos que pueda tener?, todo depende de cómo explique sus propuestas de campaña al ciudadano.

Carlos Quintana al final de cuentas logró ser competitivo con la coalición que enarbola, aún y a pesar de las divisiones internas que amenazaba con poner en jaque a esta particular de la izquierda con la derecha. Falta conectar aún más con la gente, y posicionar mucho más esta apuesta que hizo Quintana sobre el cómo resolver la problemática de inseguridad.

Daniela de los Santos es muy competitiva, es de las que más pudiera crecer, aunque desde la diputación federal poco hizo para comunicar en Morelia de sus logros e iniciativas, y eso que tuvo varios temas que posicionó de manera importante en la Cámara Alta. Incluso en el arranque de las campaña, el partido la tenía abandonada, hasta que vino Miguel Ángel Osorio Chong y le dio el espaldarazo, ahí se vio un cambio de parte del priísmo hacia de los Santos. Daniela ya tiene quien la defienda, así es, Enrique Martini, delegado del CEN del PRI en Michoacán, lo primero que hizo es deslindarla de Alfredo Castillo y arroparla en esta carrera electoral, cosa que no hizo jamás Víctor Silva.

Fausto Vallejo se siente cómodo con las cifras que las encuestas arrojan, poco le importan al viejo lobo de mar; a Fausto le interesa más andar recorriendo las colonias, andar en tierra y no tanto en aire; le interesa tener su maquinaria aceitada y estar listo para la decisión de llegar hasta la recta final o posiblemente, hacer un acuerdo de facto. Con todo y los negativos que pudiera tener, es un rival muy incómodo, y ya mostró que no olvida las afrentas, aunque en mi muy particular punto de vista, no necesita de estar atacando sistemáticamente a Daniela, debería mejor subir el nivel a los debates y propuestas de campaña.

Alfonso Martínez es el rival a vencer, ya ganó una vez como Independiente, cuando nadie se la creía, iba contra todo y contra todos, pues ahora al parecer la tiene más complicada, porque el ejercicio del poder desgasta y por que las cifras se están cerrando en las preferencias electorales, ya en la recta final. Con algunas observaciones de parte de la Auditoría que tiene que desvanecer y/o explicar, Alfonso apuesta todo su capital político en esta ocasión, ya que si pierde, se le escaparía la candidatura Independiente al gobierno estatal en el 2021.

Constantino Ortiz puede crecer si, y César Santoyo, nada que hacer en una contienda de esta naturaleza.