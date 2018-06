El proceso electoral 2018, el más grande y más violento en México

Víctor Americano

Nos han dicho en repetidas ocasiones, que las elecciones del 2018 serán las más grandes de la historia de México, ya que se espera que 88 millones de electores emitan sus sufragio, siendo estos 9 millones más en relación a las elecciones del 2012. Se tendrán que instalar 156 mil casillas para el primero de julio y son 13 mil más que la elección pasada, según lo dio a conocer el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, a los medios de comunicación.

Pero al parecer, también se han convertido ya en las elecciones más violentas de todos los tiempos, porque de acuerdo al 5to indicador de violencia política México 2018, de la consultora privada Etellekt, al cierre del 9 de junio de este año, ya van más de 400 agresiones registradas a políticos y candidatos desde el mes de septiembre de 2017, con 112 personas muertas.

De estos asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 más candidatos a puestos de elección; los demás serían alcaldes, ex alcaldes, regidores, militantes, dirigentes, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos. En este periodo, otros 127 políticos han recibido amenazas y actos de intimidación, de los cuales, 73 son candidatos y 16 precandidatos.

El artero asesinato de Purón Johnston

La consultora confirmó que el artero asesinato de Fernando Purón Johnston, es el primero registrado contra un candidato en el ámbito federal.

Y justamente en un video se observa como el candidato a la diputación federal por el distrito 1 de Coahuila, se encontraba rodeado al parecer por simpatizantes y saludando de beso a varias personas, sonriente tras haber participado en un debate contra sus adversarios políticos. Eran las 21:57 horas cuando eso sucedía, sin embargo al lado izquierdo, se pudo observar como un sujeto de barba caminaba de un lado a otro, sin perder de vista su objetivo, el joven candidato.

Previo al debate, Purón había comentado: “A la delincuencia se le enfrenta, no se le tiene miedo, se le llama por su nombre; desafortunadamente no todos los gobernantes cumplen con su tarea, algunos hasta están coludidos con la delincuencia, no vayamos muy lejos, nuestros vecinos de Tamaulipas”… Minutos después de externar su opinión sobre la delincuencia, el sujeto sospechoso se acercaba mientras su objetivo se tomaba una selfie, sacaba un arma de entre sus ropas y le disparaba arteramente al candidato, quien de inmediato cayó al suelo, muerto, quizá sin ni siquiera darse cuenta de lo que había sucedido.

Todo quedó grabado en una video grabación registrada por las cámaras de seguridad del Auditorio de la Facultad de Contaduría de la UA de C en Piedras Negras, donde debatió con sus adversarios.

La violencia política-electoral contra las mujeres

Los casos de violencia política, también han tocado al género femenino, ya que también se tiene un registro de 17 mujeres candidatas o precandidatas asesinadas desde el arranque del actual proceso, según cifras de la Fepade, que es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Pero la consultora Etellekt arroja más datos reveladores, ya que la coalición del PRI con los partidos Verde Ecologistas de México y Nueva Alianza ha sido la más golpeada por la violencia electoral, con 44 asesinatos de políticos; mientras que los estados de Guerrero, con 23 víctimas, , Oaxaca con 19, Puebla con 13 y Veracruz con un total de 8, son los que registran un mayor número de agresiones, insiste la consultora en su portal www.etellekt.com.

¿Focos rojos?

Aún con todo esto, para las autoridades en general, no hay focos rojos en el país por los asesinatos registrados, ni por las acciones ilegales de la delincuencia organizada, que sigue siendo un poder fáctico que en cada proceso electoral pretende tener acceso a candidaturas para seguir extendiendo su poder en las esferas gubernamentales.

Hay que reconocer que son las autoridades de SEGOB y de la SSP, las que deben catalogar si hay focos rojos o no en el país, incluyendo a Michoacán, y no al INE o el IEM, en el caso estatal, pero también los partidos políticos deben de ser mucho más cuidadosos al seleccionar a sus aspirantes, hombres o mujeres, a cargos de elección popular. México no puede volver a pasar por trágicas y sangrientas elecciones, ya las hemos vivido, en el caso de asesinatos de candidatos presidenciales, y las cosas salieron muy mal para todos.

¿Exámenes de Control y Confianza a precandidatos y candidatos?

Y desde esta columna seguiré insistiendo, todos los precandidatos deberían aplicar el Examen de Control y Confianza, que se les realiza a los elementos policiacos, el cual consiste en lo siguiente:

Entorno social y situación patrimonial: que verifica la congruencia en la información proporcionada y la documentación presentada, con el fin de analizar si el entorno en el cual se desarrolla el servidor público se apega a los principios que rigen a la institución.

Psicológico: busca conocer e identificar las características de personalidad, inteligencia y habilidades generales del personal evaluado.

Poligráfico: a través de reacciones psicofisiológicas se detecta si el evaluado se conduce con veracidad en la información que proporciona y su conducta se rige por los principios constitucionales y legales del servicio público.

Médico: se aplica para conocer el estado general de salud, detectar alguna enfermedad o padecimiento.

Toxicológico: Determina si el servidor público ha ingerido o ingiere sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.

Con lo anterior evitaríamos enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen organizado, candidatos enfermos o con algún desorden mental que les impida tomar buenas decisiones. Ojalá algún día.