Clásicos del Rock en la semana de amor, respeto y tolerancia

La nostalgia se apareció de repente cuando llegó un gran exponente del rock latinoamericano. Y me refiero a Miguel Mateos. Que vino a presentar su disco Solos en América, que es una recopilación de su carrera. Por más de 30 años ha sido la voz que le dio color a los años 80 con su sin igual estilo al interpretar sus grandes éxitos como Cuando seas grande, es más fácil romper un corazón, entre varios más. Cuando conversé con este argentino de 64 años, no lo podía creer que tenía esa edad, a parte siempre se refiere a México como su segundo hogar, y de su gente ni hablamos. Él quiere mucho al pueblo mexicano. Y a la prensa nos trata súper bien, respetuoso y muy cordial. Con una vestimenta de negro, como buen rockero, Miguel contestó una a una mis preguntas. Y comentó que se siente pleno, agradecido y satisfecho con este disco que presenta. También agrego que su presentación que tendría el viernes pasado en el Frontón México sería espectacular. Y así fue. En punto de las 20:00 horas la gente no dejo de cantar, bailar y revivir esa mocedad que se percibía en el ambiente. Mateos, confirmó porque es, creo yo, uno de los más importantes precursores del movimiento de Rock en tu idioma. Ojalá no sea esta la última vez que cantemos Obsesión en vivo.

Y también esta semana fue de mucha reflexión para todos. Y lo digo por ver las imágenes de los niños inmigrantes separados de sus padres para ser confinados en una jaula. Creo que eso no es humanidad. Parece que estamos regresando a revivir el holocausto. Esas escenas conmovieron a miles de personas al rededor del mundo para alzar la voz y decir no más. Y no les voy a platicar de política, pero creo que si era necesario contextualizar; porque esta semana fue la más importante para hablar de respeto, amor, tolerancia, inclusión a nuestro prójimo. El sábado pasado se llevó la Marcha del Orgullo LGBTTTI. Con lo que me quede con el ojo cuadrado fue cuando una disquera, WARNER MUSIC MÉXICO, lanzó una campaña con su elenco integrado por Lupita D’Alessio, Maite Perroni, Yahir, Axel Muñiz, Carlos Baute y Luz Casal. Dónde ellos se grabaron con su celular y enviaban un video invitando a todos a respetar y amar, en especial a la comunidad LGBTTTI.

Eso para empezar fue buenísimo. Nunca se había intensificado este esfuerzo por incluir a esta comunidad. Porque queramos o no, son parte de nuestra sociedad. Con esto nos dejó un mensaje muy claro “ama a las personas, tal como son, sin importar, credo, ideología, raza o preferencia sexual”. El día de la marcha está compañía puso a circular en Av. Reforma un camión para que influencers, artistas, periodistas apoyaran la causa. La odisea empezó a las 13:00hrs y terminó hasta las 17:00hrs. Fue un éxito total, la gente se identificó con esta compañía incluyente. Mi reconocimiento a Erick Moreno quien es el gerente de medios de comunicación, por la convocatoria de medios, este muchacho es un líder nato. Y por el trato que nos dio a varios a los que asistimos a la fiesta VIP que organizaron en la colonia Roma.

Ahí nos dieron canapés deliciosos así como brochetas de berenjena asada, brochetas de carne a las brasas, brochetas de camote. Aparte de una suculenta barra de churritos, chicharrones, papas, cacahuates enchilados. Y obvio la decoración del lugar multicolorida. Me quito el sombrero ante esta campaña para promover el respeto, la inclusión y amor, que mucha falta hace en estos días. ¡Felicidades Warner Music México por ser los primeros!

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.