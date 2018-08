La Radio en México

Existen en nuestro país muchas estaciones de radio, en AM (amplitud modulada) y FM (frecuencia modulada), son también varios los grupos de radiodifusoras, con muchos años de operación en México, hoy les contaré en particular de una de las estaciones mas icónicas: “Stereo 100”, en el 100.1 del cuadrante de FM, es una emisora integrante de NRM Comunicaciones, llama mi atención porque esta cumpliendo 41 años de transmisiones ininterrumpidas, y porque he sido testigo junto con muchos de ustedes del desarrollo y la constante innovación que ha tenido en este tiempo.

Nos cuenta en una entrevista Don Edilberto “El Güero” Huesca, Presidente de NRM Comunicaciones, cómo es que inició su aventura en la radio comprando radio Maranatha, para bautizarla con el nombre de “Stereo 100”, y gracias al consenso con su esposa, decidieron que su símbolo fuera un delfín, y lo sigue siendo. También usan como identificador de la estación el sonido de “Flipper”, aquel famoso delfín protagonista de la serie del mismo nombre.

La familia Huesca es una de las pioneras de la radiodifusión en nuestro país, a NRM Comunicaciones se suman las estaciones Beat 100.9 FM, Oye 89.7 FM, Sabrosita 590 AM (antes Radio Mil) y Bandolera 1410 AM.

En particular Stereo 100 empezó con música para el adulto contemporáneo, en el año de 1977, con el acierto de que siempre se está renovando, como lo hace la música, pero también siguen tocando los clásicos de Barry White, Dona Summer, Elton John, Los Beatles, Queen, etc., después al integrarse Mario Vargas, el gran locutor y creador de “fuego en la pista” y las noches disco, creció mucho la audiencia y se hizo clásico, también, escuchar los viernes y sábados a partir de las 10 de la noche la estación con música disco.

Después de 10 años de estar al aire “Stereo 100″, y siempre con el afán de beneficiar a la audiencia, surge la idea de integrar información a la programación, nace Enfoque Noticias, el sistema informativo de NRM Comunicaciones, primero con una emisión por la mañana que Conducía Pepe Cardenas, y hoy conduce Mario Gonzáles, se fue complementando con la emisión del medio día que conduce Adriana Pérez Cañedo y con la emisión de la tarde que conduce Alicia Salgado, siempre cuidando el equilibrio entre la música y la información, también esta Rocío Ichazo, quien acompaña a los automovilistas a la hora del tráfico por la tarde-noche, con reflexiones y pensamientos positivos, motivadores, para terminar la jornada laboral y llegar a casa relajados.

Germán Huesca, director general de NRM comunicaciones y además la voz institucional de “Stereo 100”, nos cuenta como desde los 11 años, ya tenía interés por la radio, y como se fue integrando al grupo hasta llegar a ser el Director, nos confirman los Huesca que siempre han cuidado y lo seguirán haciendo este equilibrio entre la música y la radio hablada, a pesar de la buena comercialización que puedan tener con las noticias.

Creo que que al escuchar Stereo 100, la música, los informativos, a su locutor Pepe Ansurez, director artístico de la estación, a los conductores de noticias, a Rocío Ichazo, a Guillermo Lira, con autos al 100 los domingos a la 5 de la tarde y todo lo que ahí se transmite, es un reflejo fiel de la forma de ser de la familia Huesca, el equilibrio, la mesura, no adjetivan la información, nos la presentan para que cada quien se forme un criterio.

El sistema informativo de Enfoque Noticias esta encabezado por Jaime Alcudia, con una amplia experiencia en el periodismo y la comunicación social, creo que esto también se nota en la libertad informativa que tienen Mario González, por la mañana, Adriana Pérez Cañedo, al medio día y Alicia Salgado por la tarde, pero también una gran responsabilidad de lo que comunican.

Especialmente tengo la gran fortuna de conocer a Adriana Pérez Cañedo desde hace mas 38 años, trabajamos juntos en el canal 13 e Imevisión, y siempre ha sido objetiva, clara y confiable. Me da muchísimo gusto ver que sigue vigente, tanto en Stereo 100, como en el noticiero nocturno del canal 11 de Televisión.

En algún momento se habló de que la radio desaparecería, como otros medios, pero claro que esto no sucederá, son medios complementarios todos, la televisión abierta y de paga, la radio, el cine, los periódicos impresos y digitales, las revistas, los anuncios exteriores, las pantallas, el internet y las redes sociales, cada uno para el target y el público usuario diferentes.

Seguimos con las buenas noticias ahora con la radio y con este Grupo 100% mexicano, en ascenso, sumando innovación y talento nacional, enhorabuena para NRM Comunicaciones y la Familia Huesca.

En Estatus nos da mucho gusto poder hablarles de empresas mexicanas destacadas, que son parte de nuestra Cultura Publicitaria en México y reiterar que la publicidad es un motor muy importante de la economía en nuestro país.

Los espero en el canal 5 de televisión, todos los martes a las 12:50 de la noche, nos pueden seguir en El Club de la Publicidad de Estatus en Facebook, en @ESTATUSTV en twitter y ver todos nuestros programas en www.estatus.tv .

Por favor escríbanos a estatus@ikarusmx.com y háganos sus comentarios y sugerencias, de quieren que hablemos.



Los espero aquí el próximo miércoles.



Hagamos juntos Cultura Publicitaria en México, muchas gracias.