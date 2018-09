Paulino Monroy y Mon Laferte, dos talentosos de la música

Hoy les hablaré de música. Pues pude charlar con amigo que he visto crecer y me ha gustado su trabajo, ha sido constante y que por ello ya se ganó un lugar muy fuerte en el corazón del público. Me refiero a Paulino Monroy, quien ha picado piedra desde el 2014, cuando lo conocí en Warner Music. Ahí era uno de los nuevos lanzamientos de la compañía y ahora, bueno anda imparable. Acaba de lanzar su más reciente sencillo Alaska. Me llamó mucho la atención que este disco Cuento Vaquero es totalmente vivencial, ya que plasmó la ruptura que tuvo con su última relación.

No pude aguantarme las ganas de preguntarle si en verdad tiene que sufrir un artista para poder inspirarse… y la respuesta fue: ¡Sí! Vi en sus ojos que en verdad le sufrió muy duro y ahí pensé “es mejor ya no preguntar más al respecto”. Cambiamos el tema y seguimos charlando de varias cosas más. Como del video de esta canción, que nada más y nada menos fue dirigido por Percy Céspedes y lo hicieron en Perú. También comentó que el próximo año, en el primer trimestre, se presentará por segundo año consecutivo en el Lunario del Auditorio Nacional.

Y su meta será el mismísimo Coloso de Reforma. Me da mucho gusto que le vaya muy bien al talento joven, y más a Paulino. Y que me guarde un boleto para ir a verlo. Porque, aunque no lo crea, se agotan.

Ya que tocamos el tema de jóvenes, hablemos de las guapas y talentosas. Me topé con Mon Laferte, quien presentó su primer sencillo titulado El Beso. Me tomó por sorpresa porque es tan, pero tan sencilla, sin poses; su vibra es muy especial. El primer acercamiento lo dio ella cuando dijo: “Hola soy Mon”, se acercó y me saludó de beso y contesté: “Hola, mucho gusto”. De ahí nos sentamos y me contó que empezó la promoción desde las 10:00 a.m., y para cuando yo la entrevisté, ya pasaban de las 17:00 p.m. Y ya estaba un poco cansada, pero con unas ganas de seguir platicando sobre este trabajo.

Me dijo, que ella misma le llamó a Diego Luna para contarle sobre esta canción y que participara en el video. Y que el charolastra no dudó en hacerlo. Pasamos diez minutos muy a gusto. Contestándome lo que significa un beso para ella y ¿cuántos tipos de besos hay? Se nota que tiene la sangre nata para hacer relaciones públicas y caerle muy bien a la gente. Y repito no es nada posada.

Cuando tengan oportunidad vean el video y esperen a que nos regale todo el disco completo, porque dejó entrever que todas las canciones son una historia completa. Y que todas las canciones se grabaron a la primera, en los estudios de Capitol Records, en los Ángeles, California. Soló de contárselos me emociona. Esta chilena me encanta su música y su esencia. Como dijéramos a lo muy chilango “Es muy neta”.

Les tengo que confesar algo, tengo 19 años en este oficio de reportero y la verdad nunca imaginé vivir lo que viví el viernes pasado. He asistido a ver espectáculos, conciertos, obras de teatro, musicales, opera, programas de televisión en vivo, etcétera. Pero nunca había estado en un show tan especial llamado Capital Masaryk. ¿Y por qué lo hace especial? Porque hay un derroche de talento, hay un ensamble de bailarines de primer nivel, junto con unas voces que ponen a bailar a cualquiera. Una orquesta de primera, en que por casi tres horas nos hace un recorrido por la banda sonora de nuestra vida, reviviendo con cada canción un episodio de nuestra infancia o juventud. Esta idea es de los productores Sergio Gabriel y Fernando Carbajal.

Ellos han puesto el alma para que el público viva un espectáculo sin igual. Empezando por el lugar que esta increíble, el sonido, el vestuario, la ambientación, la atención es de primera. Y se preguntaran ¿qué tiene todo esto tan especial? Pues que se les ocurrió en su primer aniversario dar un reconocimiento a la trayectoria periodística a varios colegas como Dulce Amaya de MVS, Gloria Carpio de Diario Imagen, Rocío de la Mora de Radio Fórmula, Rolando Martínez de Televisión Mexiquense, Marco Meza de MVS y a un servidor.

Repito, nunca en tantos años habían reconocido mi trabajo. Y la verdad se siente muy padre, que alguien se tome la molestia de decirte, nos gusta tu labor y queremos reconocerla. Esa noche fue muy especial, porque estaba rodeado de mi madre y amigos muy queridos; los cuales me hicieron sentir aún más dichoso. Quiero recomendarles este show que está en Anatole France 120, en Polanco. Y también quiero agradecerles la atención que tuvieron conmigo para tan fina distinción, en verdad ¡GRACIAS!

Y como fue una semana muy intensa. Pues fue un buen pretexto para no salir de casa y ver la tercera temporada de “Las Chicas del cable”. Si me cautivaron con la primera temporada y con ansias espere la segunda con la que quede fascinado. Tuve que esperar casi seis meses para que llegara la tercera. En esta entrega me cautivo aún más, ya que por fin la protagonista Lidia, al fin será feliz.

Creo que todo lo que está exportando España en cuestión de series son de primera como Velvet, Entre costuras, Gran hotel, En tiempos de guerra, Casa de papel, Vis a Vis, Merlí, Paquita Salas, entre muchas más, son una verdadera joya de la televisión. Todas tienen una historia propia y todas aportan una temática que nos hacen que nos apasionemos de alguna otra manera. Ojalá que, en nuestro país, salgamos de la temática del narco y hagamos más cosas como La Casa de las flores. Que se arriesguen hacer cosas distintas, que no les tengan miedo a temas desconocidos o que profundicen en problemáticas cotidianas. Pero en verdad Las Chicas del cable son una serie que no debe perderse.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana