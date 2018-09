Para que la lloren

Gloria Trevi es sinónimo de noticia. Por donde la veamos, es un personaje importante del entretenimiento en México. En cuanto a la música, logró lo que muchos les parece una misión imposible: tener a un público cautivo, tener fans de culto –que ya esperan su trabajo– y, sobre todo, logró consolidar un estilo. El “estilo Trevi” se nota en letras, ritmos, bailes, videos, canciones –sean rítmicas o baladas– y en sus espectáculos.

Hoy se lanzó en plataformas digitales y en la radio nacional su nueva canción de lo que será su más reciente disco, que se llama Me lloras. Ayer platicamos en exclusiva con ella; notamos a una artista sumamente emocionada y segura de lo que hizo. De su tema, cuenta: “Es una canción que tiene muchísimo de mi estilo; es irreverente y pacificadora, fue una experiencia padrísima el crear esta canción, porque fue en coautoría con Edgar Barrera, que es un chavo talentosísimo de mi tierra, de Monterrey, y también con Marcela Garza, también de Monterrey.

Entonces me da risa, porque nos juntamos tres regios y sale esta canción. El arreglo es de un chico de Aruba que se llama John y luego también hay un featuring con Charlie Black, un chavo de Jamaica. Juntamos muchísimas cosas y salió una canción que siento que reúne muchas emociones, muchos sentimientos, hace unas fusiones padrísimas y yo sé que la gente la va a disfrutar mucho, la van a dedicar también; ya cada quién le pondrá el saco a la persona indicada y también espero que les guste mucho el video, es el video más atrevido que he hecho en mi vida”.

Hay que comentar que el video lo dirigió Jessy Terrero quien, por cierto, es el director de la mayoría de los videos urbanos que vemos en diversas plataformas. El de Trevi lo hicieron en Los Angeles y luce espectacular, ya que como sabemos, Gloria es de las estrellas que dan todo por guardar una imagen impecable.

Otro de los motivos para celebrar es que el 18 de octubre será incluida en el paseo de la fama de los compositores latinos, a lo que la cantante de Monterrey afirma: “Va a estar padre y para mí es un honor, estoy muy agradecida con la gente, con el público, porque ellos me nominaron y el público fue el que votó y pues es algo emocionante para mí, sobre todo conociendo mi historia y el camino tan fuerte que he tenido que recorrer así con mis zapatos viejos y luego con mis tacones bien altos hasta llegar aquí”, algo que por sus fans y por su trabajo tiene más que merecido.

De su regreso a México comenta: “Espero pronto, ahorita estoy con un chorro de trabajo, aparte de todo estaré en plena promoción de Me Lloras que sale el día de mañana (hoy) en todas las plataformas digitales y quiero pedirles que vean el video, está bien divertido, voy a estar sacando música mucho muy rápido, o sea ahorita ya estoy planificando la grabación de tres videos de otros temas que ya vienen, porque más que hacer un álbum, estoy haciendo un proyecto y para mí es más allá que solamente un material discográfico, para mí es todo un concepto para lo que va a ser la nueva gira.

Entonces, pues no te puedo decir exactamente cuándo, porque los extraño muchísimo, pero créeme que a la primera oportunidad me voy a dar una escapada para allá, nada más que todavía me falta un ratito”.

Gloria Trevi, por lo hecho, está convertida en una estrella mexicana. Como casi todas las de su tipo, es una mujer que ha trabajado mucho, que ha sudado cada logro, que ha tenido que sacrificar mucho por el todo. Así que hoy, que tiene una carrera consolidada, sabemos que no da un paso en balde, sigue preparándose en todo y sigue comprometida con todos.