Shakira la diosa barranquillera

Hoy les hablaré de unas mujeres muy especiales. Todas ellas son unas fregonas en lo que hacen. El jueves pasado me fui al Estadio Azteca para ver a una colombiana que con su sensual movimiento de vientre y de caderas ha puesto a bailar hasta el más rígido.

Durante el trayecto hacia al túnel 8 del Coloso de Santa Úrsuala había muchos clubes de fans cantando o bailando como la intérprete de la Loba. Terminando de cruzar el túnel llegué a la cancha donde imperaba un gran escenario, con dos pantallas en los extremos.

Y cuando creíamos que Tláloc iba a ser clemente, desató su furia en más de dos ocasiones. En eso se apagan las luces del estadio, empiezan a mostrar imágenes de Shakira cuando era niña y se escuchan los primeros acordes de Estoy aquí, seguido de ¿Dónde estás corazón? La reacción de los más de 49 mil espectadores fue inmediata, se entregaron a esta diosa barranquillera. Me gustó mucho este concierto, porque en verdad la gente escuchó los éxitos con los que crecieron; por más de dos horas, bajo la lluvia, se disfrutó de un excelente concierto lleno de luces, rayos láser y mucha sensualidad.

De la segunda mujer que quiero platicarles es de otra cantante, pero ésta es mexicana. Consentida de chicos y grandes. Gran intérprete de éxitos como De mí enamórate, Yo no te pido la luna y Todo, todo, todo. Ésta era mi primera oportunidad de verla en el teatro en la puesta en escena Hello, Dolly y ser testigo de por qué la quiere su público. Y pues sí, al dar la tercera llamada, la audiencia asistente ansiaba verla. Este musical ya tiene una historia en México, es la tercera vez que se monta. La primera fue en 1968, cuando Manolo Fábregas puso a Libertad Lamarque a darle vida a esta casamentera, la segunda fue cuando Silvia Pinal la produjo en 1996 y dio vida a esta singular neoyorquina.

Y ahora es el turno de Daniela Romo, quien bajo la producción de Federico González Compeán, Morris Gilbert y Tina Galindo, unen sus esfuerzos y logran una súper producción. Este elenco es de “10”: tienen a Don Jesús Ochoa, Mauricio Salas, Jesús Zavala, Luja Duhart, Marisol del Olmo, Gloria Aura, Joss Martell, Paola Escalera, María Filippini, sólo por mencionar algunos. Todos ellos bajo la dirección de David Merrick. Como dije, es la primera vez que veo a Daniela en un musical y la verdad me gustó mucho.

La desenvoltura de ella es sinigual, una verdadera actriz que canta y baila, con una gracia divina. La escena con ese vestido rojo cuando llega al restaurante es gloriosa, esa es la escena clímax. Y de la mancuerna que hace con Chucho, bueno, creo que es única, éste gran histrión; nos puede hacer reír como llorar. Los dos nos tienen comiendo de su mano durante toda la obra. En verdad, vayan a verla, aprovechen los descuentos que tienen, los jueves es 2×1 en Ticketmaster y si compran con antelación, les saldrán más baratos.

Y otra dama muy mexicana que estará de moda hasta los primeros días de noviembre –y que ya es internacional– es la Catrina. Hay una obra infantil en el teatro Milán todos los sábados y domingos hasta el cuatro de octubre y ésta se llama Los cuentos de la Catrina, donde actúan Miguel Conde, Vicky Raico, Samuel Kelly Aiello, Claudia Lizaldi, Adrián Pola, Naykary Zúñiga y Sergio Barberi.

Me dio gusto ver en el programa de mano que Laura Luz dirigiera esta puesta en escena. La dramaturgia es de Allan Poumián. Me quedé con un muy buen sabor de boca, explican por qué la importancia de los altares y ofrendas de muertos. Así como la defensa de las tradiciones mexicanas, en especial del Día de Muertos. Muy bien contada por este elenco, los pequeñines interactúan, se entretienen y se la pasan bomba. No pierdan la oportunidad de que los reyes del hogar vayan, poco a poco, conociendo el teatro, recuerden que el teatro es cultura y de grandes se los agradecerán.

Y antes de concluir estas líneas, quiero platicarles de una comida muy especial. Varias divas se dieron el tiempo para reunirse el domingo para festejar y apapachar a la guapa Dolores Heredia, que en verdad es hermosa por dentro y por fuera. Tiene una luz muy especial. Tengo poco de conocerla, pero cuando he cruzado palabra con ella, me quedo admirado por la seguridad con la que se expresa, se desenvuelve y la elegancia con la que conversa.

Nada pretenciosa, con un vestido de color guindo sencillo, fue la primera en llegar al tan querido Agapi Mu, cuartel de éstas. Le siguieron, Zaide Silvia Gutiérrez, Rosario Zúñiga, María del Carmen Farías, Pilar Ixquic Mata, Pepe Zepeda, Mónica Dionne, Jessica Canales, Ariane Pellicer.

Lo que quiero resaltar de estas mujeres que se dedican a la actuación es que con sus múltiples ocupaciones se demuestran que son amigas de verdad, hermanas de vida y se procuran entre ellas. Creo que esta reunión fue muy especial para Lola, como la llaman todas, ya que estuvo llena de amor. Feliz cumpleaños Dolores, que vengan más años, reunidos.