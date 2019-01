Yalitza Aparicio y Roma

El domingo Alfonso Cuarón ganó el Globo de Oro como mejor director por su película Roma, es la segunda vez que el mexicano se alza con el galardón, pues lo conquistó en el 2014 por su película Gravity. Ya se ha dicho mucho sobre la película de Cuarón, en lo personal me parece extraordinaria y hay muchas historias alrededor de ella.

Una de esas historias tiene que ver con su protagonista, Yalitza Aparicio, una mujer que no es actriz, que su primera incursión en el cine fue con la película de Alfonso Cuarón, además es una mujer sumamente carismática e inteligente. Su desempeño fuera del cine ha sido muy atinado, por todo esto, las miradas se han puesto sobre de ella.

Yalitza ha sido portada de Vogue, Vanity Fair o Chilango, ha sido entrevistado en diversos medios nacionales e internacionales, asiste regularmente a las entregas de premios, se ha convertido en un fenómeno. Sin embargo, a pesar de lo exitoso de la película, de su actuación, de la manera tan inteligente que se ha manejado en medios y en redes sociales, no todo es “miel sobre hojuelas”.

La presencia de Aparicio también nos hace ver cuán clasista es mucha de la gente que vive en nuestro país, las redes sociales lo mismo la han alabado por su trabajo que la han criticado por su manera de hablar, de vestir o por su misma apariencia. Comentarios racistas, clasistas o misóginos encontramos también para ella, es lamentable que no se le reconozca solamente su talento, sino que hay otros adjetivos que la descalifican por su origen mixteca.

El arte y en particular el cine nos permite conocer distintas culturas, acercarnos a personas y a sitios que nos pueden parecer lejanos, nos hace tener empatía con los personajes de historias cercanas o no. El cine de Cuarón en Roma nos acerca además a la intimidad de personas que vemos todos los días y que muchas veces no nos importan.

Nuestra realidad supera la ficción, generalmente es así. Lejos de tener empatía por el resto de la humanidad, parece que siempre se encuentran motivos para encontrar diferencias y soltar descalificaciones, ni siquiera por una manera de pensar, sino por los rasgos físicos que nos diferencian de otros. Es lamentable lo que podemos leer en redes, en buena medida ese tipo de ejemplos nos muestra lo que aun nos falta por recorrer.

En hora buena para Yalitza Aparicio, para Alfonso Cuarón y para los que hicieron Roma. Ojalá que así como ellos triunfan por el mundo existan mas mexicanos que lo hagan y sobre todo que se nos quiten los complejos que tanto daño nos hacen.

Últimas palabras.

Siguiendo en temas cinematográficos, la película española Campeones es altamente recomendable. Trata de la inclusión de personas con discapacidades intelectuales y su relación con la sociedad. Comedia sumamente emotiva, vale la pena.