Los números más impactantes del mundo

La Real Sociedad Estadística del Reino Unido (RSS) escoge anualmente, a través de un bien consolidado jurado compuesto por estadísticos y medios de comunicación, las cifras más impactantes del mundo en el último año. ¿Cuál fue la cifra ganadora en el 2018?

“90.5%”, que se refiere a la proporción de residuos plásticos que no han sido reciclados. De las 6,300 millones de toneladas métricas de plástico que se estima hay en el mundo, solo el 10% ha sido tratado y reciclado.

Para contextualizar, conviene recordar que México es el principal consumidor de agua embotellada en el mundo. La organización Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE) estima que en nuestro país se tiran a la basura alrededor de 20,000 millones de botellas al año.

Además de la cifra ganadora, el jurado de la RSS escoge otros números que consideran de gran relevancia mundial. En el 2018 fueron los siguientes.

1) “9.5%”, que se refiere a la disminución porcentual de la pobreza en diez años.

2) “64,946”, que es el número de casos de sarampión sucedidos en Europa hasta octubre del 2018. Un número altísimo, si consideramos que es el doble que un año antes, y 15 veces más que en 2016.

3) “40%”, es decir, cuatro de cada diez hombres rusos no llegan a los 65 años de vida.

4) Y, finalmente, 1300 millones de dólares, que fue la pérdida de Snapchat por un tuit en el que Kylie Jenner se quejó de la aplicación. Por si se duda del impacto que pueden tener los influencers.

No aguanté la tentación de exponer lo que, en mi opinión, es la cifra más relevante del 2018 en México. Aquí no hubo jurado, pero tengo razones para seleccionarla: se trata de la cifra más alta histórica. Además, se trata de un fenómeno ultra venenoso por el daño expansivo que genera. Me refiero a los homicidios.

El 2018 fue el año, del que se tiene registro, con más homicidios en nuestro país. Se estiman —aún no hay cifra definitiva— 34 mil homicidios. Ya desde el principio de diciembre habíamos rebasado la cifra del 2017, que también había sido histórica, y en el que hubo aproximadamente treinta y un mil asesinatos (Cfr. INEGI, 2018)