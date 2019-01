Se nos preguntó si la postura que ha tomado México respecto de Nicolás Maduro y la ausencia del Presidente en el Foro de Davos afectan o benefician las relaciones exteriores y de negocios con el resto de la comunidad internacional. Antes que nada, debemos saber que la política exterior es historia, prestigio ganado con buenas políticas y defensa de las mejores causas internacionales. Esto no se construye en un día ni depende de una sola decisión. Que hayamos decidido no acompañar la Declaración del Grupo de Lima o la postura de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condenaban el régimen venezolano, lo que implica es que optamos por no seguir ejerciendo -temporal o permanentemente- el liderazgo que tenía México a fin de generar presión internacional a favor de la apertura, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

Yo soy de las que creen que a través de los amplios canales de la diplomacia, tanto oficiales como no oficiales, México debe continuar velando por el retorno del orden democrático en ese país, y sobre todo, debe asegurarse que prive la defensa de los derechos humanos elementales de la población como lo es el derecho a recibir ayuda humanitaria en un contexto de desabasto extremo de alimentos; o a disentir políticamente y pedir apertura democrática.

Por otro lado, el ir o no ir a la reunión anual de Davos realmente no me parece un tema de fondo. En Davos, Suiza se reúnen todos los eneros, los líderes de los países más relevantes del mundo para presentar y explicar sus políticas públicas ante las empresas más relevantes del mundo e inversionistas, y con ello lograr atraer inversiones que generen empleos y prosperidad. ¿No se quiso ir en esta ocasión? Se podrá acudir en otras. Lo que sí, las inversiones no vendrán solas a México si no hay como prerrequisito políticas sanas (y no cancelación de proyectos como el del aeropuerto), y un ambiente favorable a la inversión.

En este mundo globalizado se compite por los capitales y siempre el mejor calificado recibirá los recursos que generan desarrollo.

